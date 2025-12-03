Android 16 QPR2 arriva sui Pixel, è un aggiornamento da non perdere!

Google ha lanciato Android 16 lo scorso giugno, portando con sé una marea di funzionalità. Solitamente, dopo un lancio del genere, il colosso di Mountain View entra in una fase di stasi fino alla versione beta successiva, prevista per gennaio o febbraio 2026.

Questa volta, però, lo scenario è diverso: il brand ha appena annunciato un massiccio aggiornamento di metà ciclo (“mid-cycle refresh”) per il sistema operativo.

L’importanza di questo rilascio è sottolineata dal fatto che l’azienda ha pubblicato ben due post sul blog ufficiale per dettagliarne i contenuti.

Tutte le novità di Android 16 QPR2 per i Google Pixel

L’aggiornamento di dicembre per Android 16 è già in fase di rollout per i Pixel, mentre gli altri produttori Android seguiranno le proprie tempistiche. Ecco tutte le novità che possiamo aspettarci.

L’IA di Gemini rivoluziona le notifiche

Gran parte delle nuove funzionalità è alimentata dall’intelligenza artificiale e dalla capacità di Gemini di categorizzare e riassumere i dati. La gestione delle notifiche riceve due cambiamenti sostanziali.

Il primo riguarda i riassunti intelligenti: l’IA ora può riassumere notifiche lunghe (come una serie di messaggi in una chat di gruppo scatenata) in una o due frasi concise. Questo permette all’utente di capire cosa è successo mentre era lontano dal telefono con una rapida occhiata, senza dover scorrere decine di testi.

La seconda novità è una funzione di organizzazione che ricorda molto i filtri di Gmail. Le notifiche verranno automaticamente suddivise in categorie come “Notizie”, “Promozioni” e altro. Per chi riceve decine di email e avvisi al giorno, questa funzione promette di ridurre drasticamente il disordine visivo.

Chiamate urgenti e lotta allo spam

Nell’app Google Telefono arriva la possibilità di contrassegnare una chiamata come “urgente”. Quando si effettua la chiamata, il destinatario vedrà un avviso specifico che indica che non si tratta di una semplice chiacchierata, ma di una comunicazione prioritaria.

Anche se la chiamata viene persa, resterà contrassegnata come urgente nel registro chiamate, segnalando la necessità di richiamare immediatamente.

Sul fronte della sicurezza nelle chat, Google Messaggi introduce una protezione contro i gruppi indesiderati. Se venite aggiunti a una chat di gruppo da un numero sconosciuto, il sistema offrirà un’opzione rapida per abbandonare la chat e, contestualmente, bloccare e segnalare il numero come spam in un unico passaggio.

Inoltre, la funzione Cerchia e Cerca (Circle to Search) ora può identificare lo spam: basta cerchiare un messaggio sospetto e un’analisi AI vi dirà se è legittimo o se va bloccato.

Nuove icone e modalità scura migliorata

Finalmente, Google ha integrato una funzionalità di personalizzazione delle icone direttamente in Android, eliminando la necessità di launcher personalizzati. Le icone utilizzeranno il tema Material 3 Expressive, permettendo di personalizzarne la forma e lo stile per un design minimalista e coerente.

Crediti: Google

Inoltre, è stata introdotta una “modalità scura espansa” (expanded dark mode) pensata per forzare il tema scuro anche su quelle app che non lo supportano nativamente, uniformando l’esperienza visiva.

Sottotitoli espressivi e accessibilità

I Live Caption fanno un salto di qualità diventando “Sottotitoli Espressivi”. Il sistema non si limiterà a trascrivere le parole, ma ascolterà il tono della voce per mostrare l’emozione con cui le persone stanno parlando.

Sebbene Google ammetta che non sarà accurato al 100% data la complessità delle emozioni umane, è un aiuto prezioso per interpretare il contesto, specialmente nelle videochiamate.

Controllo genitori e Gboard

Un nuovo menu impostazioni protetto da PIN permette ai genitori di gestire il dispositivo del bambino con maggiore granularità: è possibile impostare limiti di tempo, programmare il “downtime” per il sonno, bloccare app specifiche o concedere tempo extra se necessario. Sono inclusi collegamenti diretti a Family Link per approvare acquisti e monitorare la posizione.

Per quanto riguarda la tastiera Gboard, la “Emoji Kitchen” si arricchisce con nuove combinazioni, incluse quelle a tema festivo. Molto interessante è il nuovo gesto per la dettatura vocale: un doppio tocco con due dita avvierà la dettatura senza dover cercare il piccolo tasto del microfono, una manna per chi ha difficoltà motorie.

Inoltre, la “Smart Dictation” di Gemini aiuterà a digitare, modificare e persino accorciare i testi.

Chrome e tutte le altre novità

Chrome per dispositivi mobili ora permette di fissare (pinnare) le schede, esattamente come su desktop. Queste schede rimarranno attive anche se si chiudono tutte le altre, offrendo un’alternativa rapida ai segnalibri.

Infine, ecco una lista rapida di altre modifiche incluse nell’aggiornamento:

Widget: Tornano sulla schermata di blocco (attivabili da Impostazioni > Display).

Tornano sulla schermata di blocco (attivabili da Impostazioni > Display). Volume: Una scorciatoia per i Live Caption è ora presente nel cursore del volume.

Una scorciatoia per i Live Caption è ora presente nel cursore del volume. Luminosità HDR: La funzione “Luminosità HDR migliorata” ora dispone di un cursore per regolare l’intensità.

La funzione “Luminosità HDR migliorata” ora dispone di un cursore per regolare l’intensità. Pixel Launcher: Icone del microfono e di Google Lens ingrandite e più colorate.

Icone del microfono e di Google Lens ingrandite e più colorate. Salute: Health Connect aggiunge automaticamente i passi rilevati dal dispositivo.

Health Connect aggiunge automaticamente i passi rilevati dal dispositivo. Fotocamera: La funzione “Guided Frames” offre spiegazioni più dettagliate e lunghe per descrivere la scena agli ipovedenti.

La funzione “Guided Frames” offre spiegazioni più dettagliate e lunghe per descrivere la scena agli ipovedenti. Comandi Vocali: Si può attivare Voice Access dicendo semplicemente “Hey Google, avvia Voice Access”.

Si può attivare Voice Access dicendo semplicemente “Hey Google, avvia Voice Access”. Fast Pair: Supporto esteso agli apparecchi acustici del gruppo Demant (Oticon, Sonic, Bernafon).

Questo aggiornamento dimostra come Android 16 continui ad evolversi ben oltre il suo rilascio iniziale, offrendo strumenti potenti sia per la produttività che per l’accessibilità.