Acquista 2 prodotti su Amazon Haul e ricevi il 50% di sconto, solo per oggi!

Tornano le offerte di Amazon Haul e ancora una volta la piattaforma fa leva sulla convenienza: solo per un giorno è possibile riscattare il nuovo Coupon evento che ti permette di ricevere uno sconto del 50% con l’acquisto di due prodotti. Approfittatene ora, specialmente se siete in cerca di qualche addobbo carino per la casa – visto il periodo delle Feste di Natale!

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Nuova promo Amazon Haul: con questo codice sconto risparmi il 50% sull’acquisto di due prodotti

Il funzionamento della promozione di Amazon Haul è molto semplice: basta inserire due prodotti all’interno del carrello e poi riscattale il nuovo Coupon “HAUL50“. In questo modo si riceverà uno sconto immediato del 50%; ciliegina sulla torta, non è presente alcuna spesa minima.

Tuttavia il codice può essere riscattato una sola volta per utente e solo nella giornata di oggi, 10 dicembre. Infine ricordiamo che la spedizione è gratuita per gli ordini a partire da 15€! La piattaforma di Amazon è il luogo ideale per gli addobbi di Natale, con tante soluzioni sfiziose a prezzi irrisori – si parte da meno di 1€. Date un’occhiata a questa pagina per trovare l’ispirazione!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Vi ricordiamo che Amazon Haul è il nuovo rivale di Temu, AliExpress e Shein: si tratta di una piattaforma del colosso statunitense, tutta improntata agli acquisti low cost. Ci sono prodotti di tantissimi tipi differenti, con prezzi a partire da pochi spiccioli.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.