Amazfit Active Max ufficiale: batteria raddoppiata e oltre 170 modalità di allenamento!

Dopo le grosse anticipazioni di inizio mese, ecco che Amazfit Active Max è ufficiale in Italia. Il nuovo indossabile è pensato per gli amanti dello sport e per chi cerca un dispositivo intelligente da avere sempre al polso, con tutti i vantaggi del GPS, l’NFC, funzionalità smart per notifiche e messaggi e una batteria a lunga durata.

Amazfit Active Max ufficiale: specifiche tecniche, prezzo e disponibilità in Italia del nuovo indossabile

Rispetto ad Active 2, la nuova aggiunta alla gamma introduce un display più ampio e una batteria extra-large. Amazfit Active Max offre un pannello AMOLED da 1,5″ – contro gli 1,32″ del predecessore – con risoluzione HD (480 x 480 pixel) ed una densità di 323 PPI. La caratteristica più importante riguarda però la sua luminosità di picco, capace di raggiungere i 3.000 nit – per una leggibilità assoluta sotto la luce solare più intensa.

Il design non sacrifica la comodità, grazie ad una cassa in lega di alluminio del peso di soli 39,5 grammi ed una struttura ad anse pivotanti che si adatta naturalmente al movimento del polso.

Dal punto di vista della memoria e della navigazione, il dispositivo offre 4 GB di spazio di archiviazione integrato, sufficienti per ospitare fino a 100 ore di podcast (il cui supporto verrà aggiunto con un aggiornamento software) o mappe offline dettagliate.

La presenza di mappe scaricabili gratuitamente, insieme a un sistema di posizionamento satellitare basato su cinque diversi sistemi, elimina la necessità di un segnale cellulare attivo, assicurando un tracciamento rapido e preciso ovunque.

L’autonomia è un altro pilastro fondamentale dell’esperienza d’uso, con una batteria da 658 mAh che assicura fino a 25 giorni di durata in uno scenario di utilizzo tipico. Parliamo di più del doppio rispetto alla batteria di Active 2.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, Active Max integra un sensore BioTracker PPG per il controllo costante della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue e dello stress. Una delle innovazioni più interessanti è il punteggio BioCharge, un monitoraggio energetico che aiuta l’utente a capire quando è il momento di spingere negli allenamenti o quando è preferibile riposare per ottimizzare il recupero.

Gli appassionati di fitness troveranno pane per i loro denti con oltre 170 modalità sportive integrate e il supporto di Zepp Coach, un sistema di intelligenza artificiale che crea piani di allenamento personalizzati e si adatta ai progressi dell’utente.

Per chi frequenta la palestra, la funzione Smart Strength Training è in grado di riconoscere automaticamente 25 tipi diversi di esercizi di forza, contando ripetizioni e serie in modo autonomo.

Grazie alla tecnologia NFC e a Zepp Pay, è possibile effettuare pagamenti contactless direttamente dal polso mentre l’assistente vocale Zepp Flow permette di controllare l’orologio e rispondere ai messaggi tramite dettatura o tastiera QWERTY.

Il nuovo Amazfit Active Max è arrivato in Italia al prezzo di listino di 169,9€ ed è già disponibile all’acquisto su Amazon, con tutti i vantaggi della spedizione Prime. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

