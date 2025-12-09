Amazfit Active Max in arrivo: display più grande e batteria extra-large

La serie di sportwatch Amazfit è tra le più popolari al mondo e il motivo è chiaro, specialmente per gli appassionati di lunga data. La compagnia cinese alterna con sapienza modelli premium, anche rugged, con alternative più accessibili – senza tralasciare la fascia medio-alta.

La prossima novità del brand sarà Amazfit Active Max, un nuovo indossabile sportivo già protagonista di immagini e specifiche – grazie ad uno dei leak più importanti del panorama tech.

Amazfit Active Max con allenamento Hyrox: immagini e primi dettagli sulle specifiche

Crediti: rquandt.bsky.social (Bluesky)

Il nuovo sportwatch della casa cinese è stato anticipato da Roland Quandt, uno degli insider più affidabili – come anticipato in apertura. Amazfit Active Max presenta un design sportivo, con uno schermo circolare OLED da 1,5″ (480 x 480 pixel) ed una scocca impermeabile fino a 50 metri.

A bordo ci sarebbe una capiente batteria da 576 mAh, una memoria interna da 4 GB, l’NFC per i pagamenti, il GPS per la localizzazione e il Bluetooth 5.3.

Il leaker riporta anche il presunto prezzo in Europa, ossia 169,9€, un cifra in linea con il resto dei modelli della serie. Il primo Amazfit Active è arrivato in Italia nel 2023 (con un look squadrato), seguito dal modello circolare Active Edge; quest’anno abbiamo assistito all’uscita di due nuove aggiunte, Active 2 e la versione Square.

Per quanto riguarda la dicitura Max nel nome del nuovo dispositivo, si tratta di un aspetto legato al display: Active 2 offre una soluzione da 1,32″ che sale a 1,5″ con la variante anticipata da Roland Quandt. Anche la batteria non è da meno, visti i 270 mah dell’orologio attuale.

Per ora non c’è ancora una data di presentazione; tuttavia, vista la qualità delle indiscrezioni – con tanto di immagini – è probabile che Amazfit Active Max sarà annunciato a stretto giro.