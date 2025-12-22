Le offerte di AliExpress non finiscono più: fino al 60% di sconto e ancora Coupon!

Torna la promozione Brand Day di AliExpress, con le offerte dedicate ai migliori marchi dello store e gli immancabili Coupon da riscattare. Le categorie di prodotti sono tantissime e c’è solo l’imbarazzo della scelta: dopo i saldi di Natale le occasioni non sono ancora terminate, quindi approfittatene adesso!

AliExpress lancia la promo di fine anno Brand Day: tantissime categorie, centinaia di prodotti e nuovi Coupon extra sconto

Crediti: AliExpress, Canva

Il nuovo periodo promozionale di AliExpress termina il 26 dicembre e ti permette di accedere ad una montagna di sconti, con occasioni fino al 60% in meno.

Oltre alle offerte lampo sono stati attivati anche nuovi Coupon, per un extra sconto al momento del check out: i codici vanno riscattati prima di procedere con l’ordine e funzionano con una soglia di spesa minima (si applicano a tutte le categorie, anche i telefoni).

Coupon “ BDIT04 ” – 4€ di sconto su una spesa minima di 35€

” – 4€ di sconto su una spesa minima di 35€ Coupon “ BDIT08 ” – 8€ di sconto su una spesa minima di 69€

” – 8€ di sconto su una spesa minima di 69€ Coupon “ BDIT12 ” – 12€ di sconto su una spesa minima di 109€

” – 12€ di sconto su una spesa minima di 109€ Coupon “ BDIT25 ” – 25€ di sconto su una spesa minima di 209€

” – 25€ di sconto su una spesa minima di 209€ Coupon “BDIT40” – 40€ di sconto su una spesa minima di 329€

Come al solito i codici hanno un utilizzo limitato e possono terminare in qualsiasi momento. Il nostro consiglio è quello di riscattarli tutti insieme al checkout utilizzando un prodotto costoso (come questo): così i coupon resteranno a disposizione del vostro account per tutta la durata dell’evento.

Per scoprire tutti i prodotti in promo su AliExpress date un’occhiata alla pagina dell’iniziativa! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.