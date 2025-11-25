Sarà finalmente possibile gestire l’algoritmo YouTube, peccato si debba passare dall’IA

Per anni, l’esperienza utente sulla homepage di YouTube è stata dominata da un’entità invisibile e onnipotente. L’algoritmo decide cosa dobbiamo guardare, basandosi su una complessa rete di segnali impliciti. Tuttavia, il vento sta finalmente cambiando.

YouTube ha avviato una fase di test che tocca uno dei nervi scoperti della piattaforma: la gestione del feed principale. La novità? Per riprendere il controllo, dovremo affidarci ancora una volta all’Intelligenza Artificiale.

Personalizzare il tuo feed YouTube sarà più facile, se ti piace l’IA

Crediti: Canva

In passato, i tentativi di Google di personalizzare l’esperienza utente si sono limitati a lievi aggiustamenti algoritmici, spesso invisibili all’occhio nudo e basati su calcoli statistici delle abitudini di visione. Questa volta, l’approccio è radicalmente diverso e decisamente più audace.

Secondo una pagina di supporto recentemente aggiornata, YouTube sta testando un chatbot basato sull’IA che permette agli utenti di comunicare direttamente cosa desiderano vedere (o non vedere) nelle loro raccomandazioni. Se fate parte del ristretto gruppo di utenti inclusi nel test, noterete un nuovo pulsante denominato “Your Custom Feed” (Il tuo feed personalizzato) accanto alla scheda “Home“.

Il funzionamento segna un netto distacco dal passato, non si tratta più di sperare che l’algoritmo capisca i nostri gusti. L’utente può inserire un prompt testuale direttamente nell’IA e l’app aggiorna istantaneamente il feed di raccomandazioni in base alla richiesta specifica.

Una rara ammissione di colpa

Questa mossa rappresenta una rara ammissione di colpa da parte di YouTube: l’algoritmo attuale non è infallibile e, spesso, non ha idea di cosa l’utente voglia realmente in quel momento. Chiunque frequenti la piattaforma conosce il problema della “contaminazione del feed”.

Basta cliccare per pura curiosità su un singolo video fuori dai propri schemi abituali, magari un video di unboxing di giocattoli per bambini o un tutorial di bricolage, perché la homepage si convinca improvvisamente che abbiate cambiato personalità, inondandovi di contenuti simili per settimane.

Il nuovo esperimento è progettato proprio per arginare questo fenomeno, permettendo all’utente di resettare o indirizzare la rotta senza dover scavare tra le impostazioni della cronologia o segnalare manualmente ogni video come “non interessato”.

La tendenza del settore: l’IA come curatore

Questa integrazione non avviene nel vuoto. Sembra infatti seguire una tendenza inaugurata da X (l’ex Twitter) a settembre, che ha integrato la sua intelligenza artificiale, Grok, per curare i feed degli utenti in modo più dinamico.

L’obiettivo è dare agli utenti maggiore controllo sulla propria esperienza di consumo mediale, allontanandosi dalla sensazione di subire passivamente le scelte della piattaforma. Eppure, per sfuggire alla “scatola nera” dell’algoritmo tradizionale siamo costretti a interfacciarci con un’altra scatola nera, quella dell’IA generativa.

Se il test dovesse espandersi a livello globale, potremmo finalmente assistere alla nascita di una homepage di YouTube che sembra costruita attivamente dall’utente, piuttosto che un mosaico di tentativi (spesso maldestri) fatti da un computer per indovinare il nostro umore.

Resta da vedere se gli utenti apprezzeranno la necessità di “chattare” con la piattaforma per ottenere ciò che vogliono, o se questo aggiungerà semplicemente un altro livello di frizione a un’esperienza che dovrebbe essere, per definizione, fluida e immediata.