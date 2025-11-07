Fan di Sony, gioite: sono trapelati due nuovi Xperia!

Sony sembra essere già in fase avanzata di preparazione per la sua lineup del 2026. A pochi mesi dal debutto dell’Xperia 10 VII, nuove indiscrezioni indicano che l’azienda giapponese è al lavoro non solo sul suo successore, l’Xperia 10 VIII, ma anche sul prossimo attesissimo modello di punta, che prenderà il nome di Xperia 1 VIII.

Sony Xperia 1 VIII e Xperia 10 VIII: cosa sappiamo dei due smartphone?

Crediti: Sony

La notizia, che sta già entusiasmando la nutrita community di appassionati del marchio, proviene da una fuga di notizie che rivela i potenziali numeri di modello dei due dispositivi, offrendo anche indizi sulla loro disponibilità regionale.

Secondo quanto riportato dal Walkman Blog, fonte spesso attendibile per quanto riguarda le mosse del colosso nipponico, i codici dei nuovi modelli sono stati individuati all’interno di un database SIM. Questa scoperta, sebbene non riveli specifiche tecniche, è una conferma quasi certa che lo sviluppo dei dispositivi è a buon punto.

Per il modello di fascia media, l’Xperia 10 VIII, sono stati identificati ben sei diversi numeri di modello (PM-1530-BV, PM-1531-BV, PM-1532-BV, PM-1533-BV, PM-1534-BV e PM-1555-BV). Un numero così elevato di varianti suggerisce un lancio su scala globale, con versioni specifiche dedicate ai diversi mercati internazionali.

Anche il flagship, l’Xperia 1 VIII, è presente nel database. Per questo modello è emersa una quarta potenziale variante, che si ipotizza possa essere un modello esclusivo destinato al mercato interno giapponese, una pratica comune per Sony.

Cosa aspettarsi dai nuovi modelli

Sebbene i codici siano criptici, le indiscrezioni iniziano già a delineare il profilo hardware dei due smartphone attesi per il prossimo anno.

Xperia 1 VIII si posizionerà come il top assoluto dell’offerta Sony. Le aspettative sono altissime, con rumor che indicano l’adozione del potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Si tratta del chip di punta per il 2026, destinato ad equipaggiare anche alcuni modelli della concorrente linea Samsung Galaxy S26. Questo posiziona l’Xperia 1 VIII in diretta competizione con i migliori dispositivi sul mercato.

Per quanto riguarda l’Xperia 10 VIII, ci si attende un solido erede dell’attuale 10 VII. Se Sony manterrà la sua strategia, è altamente probabile che il dispositivo sarà alimentato da un processore della serie Snapdragon 6 o da un chip di fascia media equivalente. Ricordiamo che l’attuale Xperia 10 VII (lanciato con un display OLED da 6,1 pollici) utilizza lo Snapdragon 6 Gen 3, quindi un upgrade in questa famiglia di processori è l’ipotesi più logica.

Sony continua per la sua strada

Questi leak sembrano confermare l’intenzione di Sony di proseguire con la sua tradizionale strategia di lanciare un modello premium (la serie 1) affiancato da un solido medio di gamma (la serie 10), nel tentativo di consolidare una nomenclatura che negli ultimi anni è diventata più chiara e prevedibile.

Nel frattempo, l’azienda continua a supportare attivamente i dispositivi attuali. Proprio in questi giorni, l’Xperia 10 VII ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 16 in diverse regioni, tra cui Europa e Giappone. Lo stesso update è in fase di distribuzione anche per i top di gamma precedenti, l’Xperia 1 VI e l’Xperia 1 VII.