Questo smart TV Xiaomi da 32″ costa solo 90€: con Google TV, Chromecast e comandi vocali

La TV più economica del Singles Day? Sicuramente Xiaomi TV A da 32″, ora in offerta su AliExpress ad un prezzo assurdo: meno di 100€ per portarsi a casa un televisore compatto, elegante e dotato di funzionalità smart. Ma attenzione perché l’occasione è disponibile solo per oggi!

Xiaomi TV A 32″ in promozione: col doppio sconto di AliExpress scende a soli 90€, ma vale solo per oggi

Crediti: Xiaomi

No, non si tratta di un proclamo per mettere fretta agli utenti ma di una promozione a tempo limitato. Solo per oggi – 17 novembre – è possibile ottenere un extra sconto su AliExpress pagando con PayPal: nel caso del TV Xiaomi il prezzo scende sia con il coupon “SDGIZDEAL12” mentre scegliendo PayPal come metodo di pagamento è possibile risparmiare ancora.

Il prezzo finale sarà quindi di 90€, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Xiaomi TV A è un televisore smart dotato di uno schermo HD da 32″ e di Google TV. Questo vuol dire avere accesso a tutti i contenuti dello store ufficiale di Google, con oltre 10.000 applicazioni tra cui scegliere. Il telecomando in confezione supporta i comandi vocali con Assistente Google mentre Chromecast integrato permette di riprodurre in streaming dal telefono.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.