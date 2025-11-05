Questi Xiaomi, Redmi e POCO non riceveranno HyperOS 3.1

I nuovi top di gamma di Xiaomi sono stati lanciati in patria e arriveranno prossimamente anche in versione Global e anche la nuova versione dell’UI del brand è ormai ufficiale. L’aggiornamento sta facendo il suo corso sia in Cina che in Occidente e sarà completato entro i primi mesi del 2026.

Intanto si guarda già al prossimo aggiornamento, che porterà il software alla versione HyperOS 3.1: la compagnia di Lei Jun ha svelato in anticipo quali smartphone Xiaomi, Redmi e POCO non si aggiorneranno.

Ecco la lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che non si aggiorneranno alla prossima HyperOS 3.1

Crediti: Xiaomi

Nel corso del 2026 arriverà il nuovo update a HyperOS 3.1 ma la versione di mezzo sarà riservata solo agli smartphone con Android 16. Tutti i dispositivi che hanno ricevuto o riceveranno la nuova interfaccia ma saranno fermi ad Android 15 non passeranno alla prossima 3.1. La lista dei dispositivi che non si aggiorneranno è abbastanza lunga:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Pad 6 Max

Redmi 13C

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Poco F5 5G

Poco F5 Pro

Poco M6 Pro

Poco X6 Neo

Per quanto riguarda le novità in arrivo per ora è stata confermata solo una funzionalità: gli smartphone con HyperOS 3.1 riceveranno una nuova interfaccia per le App Recenti, con un look in stile Cupertino (ossia schede impilate e scorrimento orizzontale).

La lista degli smartphone compatibili con HyperOS 3 è decisamente lunga: date un’occhiata per scoprire se il vostro dispositivo è supportato e nel frattempo in questo approfondimento trovate i link al download per l’Europa (in aggiornamento costante).