Questi Xiaomi, Redmi e POCO non riceveranno HyperOS 3.1

I nuovi top di gamma di Xiaomi sono stati lanciati in patria e arriveranno prossimamente anche in versione Global e anche la nuova versione dell’UI del brand è ormai ufficiale. L’aggiornamento sta facendo il suo corso sia in Cina che in Occidente e sarà completato entro i primi mesi del 2026.
Intanto si guarda già al prossimo aggiornamento, che porterà il software alla versione HyperOS 3.1: la compagnia di Lei Jun ha svelato in anticipo quali smartphone Xiaomi, Redmi e POCO non si aggiorneranno.
Ecco la lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che non si aggiorneranno alla prossima HyperOS 3.1
Nel corso del 2026 arriverà il nuovo update a HyperOS 3.1 ma la versione di mezzo sarà riservata solo agli smartphone con Android 16. Tutti i dispositivi che hanno ricevuto o riceveranno la nuova interfaccia ma saranno fermi ad Android 15 non passeranno alla prossima 3.1. La lista dei dispositivi che non si aggiorneranno è abbastanza lunga:
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Pad 6 Max
- Redmi 13C
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
- Poco F5 5G
- Poco F5 Pro
- Poco M6 Pro
- Poco X6 Neo
Per quanto riguarda le novità in arrivo per ora è stata confermata solo una funzionalità: gli smartphone con HyperOS 3.1 riceveranno una nuova interfaccia per le App Recenti, con un look in stile Cupertino (ossia schede impilate e scorrimento orizzontale).
La lista degli smartphone compatibili con HyperOS 3 è decisamente lunga: date un’occhiata per scoprire se il vostro dispositivo è supportato e nel frattempo in questo approfondimento trovate i link al download per l’Europa (in aggiornamento costante).