Redmi Note 15 sta arrivando: il lancio Global è dietro l’angolo

La costola di Xiaomi si sta preparando a rinnovare una delle sue serie più popolari: la gamma Redmi Note 15 è in dirittura d’arrivo in versione Global e ora sembra che l’attesa sia vicina alla fine. Un insider riporta che i nuovi mid-range arriveranno presto, fornendo una finestra temporale verosimile: teniamo le dita incrociate per quanto riguarda il debutto in Italia!

Redmi Note 15: ecco quando arriverà in versione Global, secondo un leak

Redmi Note 15 5G – Crediti: Redmi

Secondo il leaker, infatti, il lancio Global di Redmi Note 15 partirà dall’India: l’uscita è prevista per il mese di dicembre ma per la commercializzazione bisognerà attendere fino al 9 gennaio 2026.

Non si entra nel dettaglio ma probabile che ritroveremo l’intera serie cinese composta da Note 15, 15 Pro e 15 Pro+. Tuttavia sarebbero previsti dei cambiamenti, almeno in base a quanto trapelato fino a questo momento.

Come cambierà la serie Global

Come già successo con l’attuale generazione, il trittico dei Redmi Note 15 cinesi dovrebbe subire delle variazioni nel passaggio alla versione internazionale. Design e parte delle specifiche non cambierebbero ma ci sarebbero delle differenze per le fotocamere.

Il modello top Note 15 Pro+ perderebbe il teleobiettivo e avrebbe un sensore principale da 200 MP; la variante Pro passerebbe a 108 MP mentre il piccolo della serie manterrebbe il Light Fusion 400 da 50 MP della controparte cinese.

Inoltre ci sarebbe l’aggiunta di varianti 4G, anche in questo caso un classico dei mercati occidentali (ancora legati alla connettività LTE).

E il lancio in Italia?

Basandoci sulle tempistiche della serie Note 14 possiamo provare a fare delle ipotesi. Il lancio della scorsa generazione è avvenuto in India il 9 dicembre 2024 e poi in Italia a distanza di circa un mese, ossia il 10 gennaio 2025.

A questo punto, se la gamma Redmi Note 15 arriverà in India nel corso di dicembre, il lancio alle nostre latitudini potrebbe essere programmato nella prima metà di gennaio 2026.