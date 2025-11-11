Redmi Note 14 Pro+ sfiora i 200€: occasione d’oro solo per oggi | Singles Day AliExpress

Ancora mid-range Xiaomi in occasione del Singles Day di AliExpress: stavolta si tratta di Redmi Note 14 Pro+, un degno rappresentate della categoria ora proposto ad un prezzo decisamente ghiotto per la festa dei single. Approfittane adesso perché questa promozione è valida solo per la giornata dell’11 novembre!
Solo 204€ per uno dei migliori mid-range di Xiaomi: occasione top per Redmi Note 14 Pro+
Con il coupon “SDGIZDEAL40” e l’extra sconto pagando con PayPal, il prezzo finale di Redmi Note 14 Pro+ scende soli 204€. Presente all’appello l’immancabile spedizione gratis, direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.
Scheda tecnica
- Dimensioni di 162,53 x 74,67 x 8,75/8,85 mm per 210/205 grammi
- Certificazione IP68
- Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2
- Lettore d’impronte sotto il display (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC
- CPU octa-core (1 x 2,5 GHz A720 + 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520)
- GPU Adreno 810
- 8/12 GB di RAM LPDDR4X
- 256/512 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile
- Batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 120W
- Fotocamera da 200 + 8 + 2 MP (f/1.65-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide da 120° e macro
- Selfie camera da 20 MP (f/2.2)
- Supporto Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, Google Gemini
- Sistema operativo Android 14 con HyperOS (3 + 4 anni di aggiornamenti)
