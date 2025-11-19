Primi leak per Redmi K90 Ultra: sarà il nostro Xiaomi 17T Pro

Ora che le serie principali di Xiaomi e Redmi sono ufficiali non resta che guardare alle novità in arrivo nei prossimi mesi. Nel futuro dei due marchi cinesi ci sono il debutto internazionale ma anche i nuovi Ultra: nel caso di Redmi K90 Ultra, il flagship unirà due mondi dato che dovrebbe debuttare anche da noi come Xiaomi 17T Pro.

Redmi K90 Ultra nelle prime indiscrezioni sulle specifiche: cosa possiamo aspettarci dal futuro Xiaomi 17T Pro

Redmi K90 – Crediti: Redmi

Per quanto riguarda il dispositivo cinese, le anticipazioni arrivano dall’insider Digital Chat Station. Secondo il leaker Redmi K90 Ultra avrebbe dalla sua uno schermo OLED da circa 6,8″ di diagonale con risoluzione 1.5K e refresh rate di 165 Hz. Si tratta di dimensioni leggermente inferiori rispetto a Redmi K90 Pro Max, ma con una frequenza di aggiornamento di molto superiore.

Chiaramente avremo a che fare con un modello premium con angoli arrotondati, una struttura in metallo e una scocca con certificazione IP68.

Il dettaglio più interessante riguarderebbe la batteria: K90 Ultra dovrebbe salire a ben 8.000 mAh, contro i 7.560 mAh della versione Pro Max.

Per quanto riguarda il chipset non viene menzionato esplicitamente: il leaker parla di una soluzione della serie Dimensity 9 di MediaTek e, come i più esperti avranno già capito, è probabile che si tratterà dell’inedito Dimensity 9500+.

L’attuale chip di punta (9500) è stato lanciato a settembre, ma solitamente la casa taiwanese aggiorna i sui SoC high-end a metà corsa con una variante Plus leggermente potenziata.

La versione Global passerà la palla a Xiaomi?

Il legame tra Xiaomi, Redmi e POCO è sempre strettissimo e si rivela nel gioco di lanci e rebrand tra le parti. Gli attuali Redmi K90 Pro e K90 Pro Max arriveranno da noi come POCO F8 Pro e F8 Ultra ma Redmi K90 Ultra dovrebbe fare capolino come Xiaomi 17T Pro.

La serie Xiaomi 15T è basata su Redmi K80 Ultra, ma con differenze nella fotocamera e nel design. Probabilmente ci sarà lo stesso rapporto anche per i prossimi smartphone delle rispettive serie.

Il lancio in Cina e Global

Visti i precedenti, Redmi K90 Ultra dovrebbe debuttare in Cina verso metà 2026, per poi fare capolino nei mercati occidentali dal mese di settembre. Tuttavia non siamo poi così certi delle tempistiche della prossima generazione: alcune certificazioni suggeriscono un lancio anticipato rispetto al solito, quindi resta da vedere come si evolveranno le cose.