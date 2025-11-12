Xiaomi e Redmi senza limiti: si testano le mega batterie da 10.000 mAh

Nell’ecosistema competitivo degli smartphone, la capacità della batteria è diventata un fattore determinante, tanto da spingere le aziende a cercare soluzioni sempre più estreme. La casa di Lei Jun sembra essere in procinto di ridefinire gli standard di autonomia e non stiamo parlando di un piccolo incremento, ma di un salto audace. Xiaomi e Redmi potrebbero presto diventare i primi tra i grandi produttori ad abbracciare celle con una capacità sbalorditiva di 10.000 mAh.

Xiaomi e Redmi starebbero testando delle batterie colossali da ben 10.000 mAh: è questo il futuro del settore mobile?

Xiaomi 17 – Crediti: Weibo

Storicamente, capacità così elevate erano relegate esclusivamente a dispositivi specifici come i telefoni rugged e i battery phone o, in alternativa, ai power bank. Tuttavia, la nuova strategia di Xiaomi mira a rendere le batterie ad alta capacità un elemento di spicco nel panorama mobile classico.

Il noto insider cinese Digital Chat Station rivela che il prossimo passo dei principali brand saranno i 10.000 mAh, con vari produttori in fase di test o verso la produzione di massa. Lo sviluppo di una batteria di tale portata rappresenta un traguardo significativo per rendere la durata estesa dello smartphone una realtà.

Chiaramente stiamo parlando di batterie con tecnologia al silicio-carbonio, quindi dotate di uno spessore contenuto che non va ad impattare sulle dimensioni dello smartphone.

Queste unità non sarebbero destinate ai flagship Xiaomi (per il momento), bensì ai dispositivi di fascia media targati Redmi. Le indiscrezioni suggeriscono l’arrivo di due specifici dispositivi con batterie da 10.000 mAh: uno di questi dovrebbe essere dotato del chipset Dimensity 8500, mentre l’altro monterebbe un processore Snapdragon serie 7, con uno schermo piatto da 6,8″ 1.5K.

Comunque raggiungimento di un tale livello di autonomia richiederebbe un compromesso significativo: i due presunti telefoni da 10.000 mAh di Xiaomi e Redmi non sarebbero dotati del supporto alla ricarica wireless.

Al momento l’identità di questi smartphone è ancora incerta. Nel frattempo vi ricordiamo che nelle prossime settimane dovrebbe arrivare Redmi Turbo 5, pare con una batteria da 9.000 mAh. Sarà forse lui uno dei modelli a cui accennano le ultime indiscrezioni?