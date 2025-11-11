POCO X7 Pro 5G è folle: minimo storico a 169€! | Singles Day AliExpress

Lo smartphone da acquistare durante il Singles Day di AliExpress è POCO X7 Pro: economico, dotato di connettività 5G e in grado di dare parecchio soddisfazioni. Provare per credere e nel caso c’è anche la nostra recensione per farvi un’idea delle sue potenzialità.

POCO X7 Pro 5G scende al minimo storico grazie al Singles Day 11.11 di AliExpress

Il mid-range del momento è POCO X7 Pro, del brand partner di Xiaomi: il dispositivo scende al miglior prezzo di sempre su AliExpress con doppio sconto. Il prezzo finale è di 169€ riscattando il coupon “SDGIZDEAL20” e approfittando dell’extra sconto di 18€ pagando con PayPal. Approfittane ora perché l’iniziativa di PayPal è valida solo per oggi, 11 novembre!

Scheda tecnica

Dimensioni 160,75 x 75,24 x 8,29/8,43 mm per un peso di 195/195 grammi (plastica/pelle vegana)

Certificazione IP68

Display AMOLED flat da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit e Gorilla Glass 7i

Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (LiquidCool 4.0)

SoC MediaTek Dimensity 8400-Ultra a 4 nm TSMC

CPU octa-core (1 x 3,25 GHz A725 + 3 x 3 GHz A725 + 4 x 2.1 GHz A725)

GPU Mali-G720 MC6

8/12 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 90W

Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.5-2.2) con IMX882, OIS e ultra-wide

Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Dual GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 15 con HyperOS 2

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.