POCO F8 Pro e F8 Ultra: il design conferma il legame con Redmi

Le prime immagini ufficiali di POCO F8 Pro e F8 Ultra – i prossimi modelli di punta del brand partner di Xiaomi – mostrano un design familiare. Ancora una volta l’azienda si rifà a Redmi e come al solito i dispositivi di ispirazione sono gli ultimi membri della serie K, esclusiva cinese.

POCO F8 Pro e F8 Ultra sono identici alla serie Redmi K90: il rebrand è confermato dalle immagini ufficiali

Crediti: POCO

Era nell’aria già da settimane ed ora arriva una sorta di conferma grazie alle immagini render pubblicate da Xiaomi. POCO F8 Pro e F8 Ultra sono dotati di audio Bose ma c’è di più: il modello superiore è dotato di un super speaker posizionato accanto alla fotocamera principale, un altoparlante che si aggiunge ai due soliti per dare vita a un suono 2.1.

E il design “conferma” la natura di rebrand dei due smartphone, versioni occidentali di Redmi K90 e K90 Pro Max. Il look resta invariato e probabilmente anche buona parte delle specifiche, in particolare i SoC – Snapdragon 8 Elite e 8 Elite Gen 5. Vi vocifera di batterie castrate rispetto ai modelli cinesi, quindi nulla di nuovo nel passaggio dal mercato asiatico a quello Global.

Crediti: POCO

La presentazione dei nuovi POCO è fissata per il 26 novembre: c’è anche una pagina dedicata nel sito ufficiale italiano che permette di ricevere uno sconto effettuando l’iscrizione.

Cosa aspettarsi da POCO F8 Pro

Dimensioni e peso: 157,49 x 72,25 x 8,0 mm, 206 grammi

Colorazioni: Black, Blue, Titanium Silver

Certificazione: IP68

Display: Flat OLED M10 da 6,59″ 1.5K (2.510 x 1.156 pixel), refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.560 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 5.300 mm 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU: Adreno 830

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.210 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 100W, inversa cablata 22.5W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 8 MP (f/1.88-2.2-2.2) con Light Fusion 800, OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2.5X, ultra-wide 120°

Selfie camera: 20 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo Sound by Bose, USB-C

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

Cosa aspettarsi da POCO F8 Ultra

Dimensioni e peso: 163,3 x 77,82 x 7,9 mm, 218 grammi

Colorazioni: Black, Denim Blue

Certificazione: IP68

Display: Flat OLED da 6,9″ 2K (2.608 x 1.200 pixel), refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.560 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0 + chip D2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.700 mm 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP (f/1.67-3.0-2.4) con Light Fusion 950, OIS, teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 5X, ultra-wide 102° + Xiaomi AISP 2.0

Selfie camera: 32 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo + posteriore Sound by Bose, USB-C

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.