POCO F8 Pro e F8 Ultra con audio Bose: c’è data di uscita in Italia

Il brand partner di Xiaomi sta per sfornare una nuova serie di smartphone, con un occhio alla fascia top. POCO F8 Pro e F8 Ultra seguiranno la strategia della scorsa generazione con specifiche di punta ma stavolta ci sarà l’aggiunta di una caratteristica inedita: ecco le novità e la data di presentazione Global, valida anche per l’Italia.

POCO F8 Pro e F8 Ultra hanno una data di presentazione Global: quando arrivano e quali sono le novità

Crediti: POCO

L’evento di lancio della serie POCO F8 è fissato per il 26 novembre mentre l’inizio delle vendite non è stato ancora comunicato dalla divisione italiana. Comunque nella pagina dedicata è possibile prenotarsi – fino alle 08:59 del giorno della presentazione – per ottenere un coupon speciale fino al 20% di sconto e 100 Mi Point.

Tra gli altri vantaggi sono compresi una sostituzione dello schermo gratuita entro 6 mesi e 3 mesi di prova gratuita di YouTube Premium.

Cosa aspettarsi da POCO F8 Pro

Nel frattempo possiamo già farci un’idea di quello che ci aspetta: POCO F8 Pro dovrebbe debuttare come versione internazionale di Redmi K90. Il dispositivo è apparso su Geekbench con Snapdragon 8 Elite mentre avrà dalla sua un sistema audio con ottimizzazioni Bose – confermato ufficialmente. Di seguito il resto delle specifiche presunte:

Dimensioni e peso: 157,49 x 72,25 x 8,0 mm, 206 grammi

Colorazioni: Black, Blue, Titanium Silver

Certificazione: IP68

Display: Flat OLED M10 da 6,59″ 1.5K (2.510 x 1.156 pixel), refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.560 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 5.300 mm 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU: Adreno 830

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.210 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 100W, inversa cablata 22.5W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 8 MP (f/1.88-2.2-2.2) con Light Fusion 800, OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2.5X, ultra-wide 120°

Selfie camera: 20 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo Sound by Bose, USB-C

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

La grande differenza di POCO F8 Ultra

Proprio come il fratello minore Pro anche POCO F8 Ultra dovrebbe essere un rebrand di Redmi, precisamente del modello superiore K90 Pro Max. Il telefono è apparso nei primi benchmark con la “conferma” dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, ossia l’ultimo SoC di punta realizzato da Qualcomm.

La grande novità sarebbe l’aggiunta di uno speaker con audio Bose, un altoparlante posizionato all’interno del modulo fotografico per un suono stereo 2.1.

Dimensioni e peso: 163,3 x 77,82 x 7,9 mm, 218 grammi

Colorazioni: Black, Denim Blue

Certificazione: IP68

Display: Flat OLED da 6,9″ 2K (2.608 x 1.200 pixel), refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.560 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0 + chip D2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.700 mm 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP (f/1.67-3.0-2.4) con Light Fusion 950, OIS, teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 5X, ultra-wide 102° + Xiaomi AISP 2.0

Selfie camera: 32 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo + posteriore Sound by Bose, USB-C

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

Batterie depotenziate rispetto alla Cina

Entrambi i telefoni dovrebbero montare batterie meno potenti rispetto alle controparti cinesi: i due Redmi arrivano con unità da 7.100 mAh e 7.560 mAh, che diventerebbero 6.210 mAh e 6.500 mAh per i modelli POCO. Per i più curiosi, il motivo è spiegato in questo approfondimento – ed è legato alle leggi in materia di trasporti delle batterie.

Resta da vedere se ci saranno altre differenze: non è da escludere che nel passaggio alle versioni Global possa cambiare qualcosina, magari del comparto fotografico.

