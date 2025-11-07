POCO F8 Pro con audio Bose: una foto rubata conferma i “sospetti”

Un insider ha pubblicato uno scatto rubato che ha come protagonista POCO F8 Pro, o meglio la sua confezione di vendita. Questa sembra confermare la natura di rebrand dello smartphone, vista la presenza di un comparto audio in collaborazione con Bose. Facciamo il punto della situazione, in vista di un debutto che appare sempre più vicino.

POCO F8 Pro sarà un rebrand di Redmi K90: una foto leak sembra “confermarlo”

Crediti: yabhishedkhd (X)

Lo scatto rubato mostra il logo Sound by Bose, una caratteristica già vista a bordo di Redmi K90. Il modello superiore K90 Pro Max è dotato di un woofer fisico indipendente e due altoparlanti lineari per una configurazione stereo 2.1, quindi di un hardware audio avanzato rispetto ad un classico telefono. Inoltre la partnership con Bose garantisce una messa a punto audio di alta qualità.

Il modello standard non è dotato di un hardware potenziato ma vanta comunque della sintonizzazione professionale da parte degli ingegneri audio di Bose. L’effetto finale è un suono equilibrato e una qualità generale migliore, tramite gli speaker integrati.

Questa stessa caratteristica sembra presente a bordo di POCO F8 Pro, quindi l’ipotesi rebrand appare quanto mai veritiera. Già lo scorso K80 è arrivato da noi come F7 Pro, sotto il marchio POCO; l’azienda non è nuova a questa strategia. Probabilmente il nostro POCO F8 Ultra sarà un rebrand di Redmi K90 Pro Max: resta da vedere se lo speaker posteriore per l’audio 2.1 verrà mantenuto.

Il lancio Global e la questione della batteria

Il lancio di POCO F8 Pro sarebbe previsto nel corso del primo trimestre del 2026, anche se non è da escludere la possibilità di un lancio addirittura entro fine anno.

Le versioni occidentali dovrebbero differire dai modelli cinesi non solo per il marchio ma anche per le batterie. Il nostro F8 Pro sarebbe equipaggiato con un’unità da 6.210 mAh, contro i 7.100 mAh del cugino Redmi K90.

Inoltre pare che il dispositivo sarà distribuito nei mercati Global senza caricatore in confezione, ma ormai non si tratta di una grande novità: POCO F7, F7 Pro e F7 Ultra hanno subito la stessa sorte, quindi è un’esperienza consolidata.

Cosa aspettarsi da POCO F8 Pro