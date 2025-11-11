Xiaomi Pad 7 Pro scende a 282€, ancora per poche ore! | Singles Day AliExpress

Siamo quasi giunti al termine di questa intensa giornata di offerte: abbiamo un’ultima chicca, ma vi ricordiamo che gli sconti continuano nel nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress. Xiaomi Pad 7 Pro è il tablet dedicato ai Mi Fan: elegante e potente, ora scende a meno di 300€ in occasione del Singles Day. Ma affrettatevi perché la promo termina tra poche ore!
Xiaomi Pad 7 Pro è il tablet Android per i Mi Fan, in promo per il Singles Day a prezzo super
Riscattando il codice “SDGIZDEAL40” e pagando con PayPal, il prezzo finale di Xiaomi Pad 7 Pro scenderà a 282€. Si tratta di un’occasione limitata dato che l’extra sconto con PayPal è valido solo nella giornata dell’11 novembre. Il tablet è in versione Global e viene spedito gratuitamente dai magazzini europei dello store.
Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.
Scheda tecnica
- Dimensioni di 251.22 x 173.42 x 6.18 mm per un peso di 500 grammi
- Raffreddamento passivo
- Display LCD da 11,2″ 3.2K (3200 x 2136 pixel) con refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 800 nit di luminosità, profondità colore a 12 bit e 345 PPI
- SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, TMSC 4nm
- CPU octa-core 1 x 3,0 GHz Cortex-X4 + 4 x 2,8 GHz Cortex-A720 + 3 x 2,0 GHz Cortex-A520
- GPU Adreno 735
- 8/12 GB di RAM LPDDR5X
- 128/256/512 GB di storage UFS 4.0
- Batteria da 8.850 mAh con ricarica da 67W
- Supporto Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C
- Fotocamera da 50 MP f/1.8 con PDAF
- Selfie camera da 32 MP f/2.2
- Software Android 15 con Xiaomi HyperOS 2
I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.