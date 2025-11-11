Xiaomi Pad 7 Pro scende a 282€, ancora per poche ore! | Singles Day AliExpress

Siamo quasi giunti al termine di questa intensa giornata di offerte: abbiamo un’ultima chicca, ma vi ricordiamo che gli sconti continuano nel nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress. Xiaomi Pad 7 Pro è il tablet dedicato ai Mi Fan: elegante e potente, ora scende a meno di 300€ in occasione del Singles Day. Ma affrettatevi perché la promo termina tra poche ore!

Xiaomi Pad 7 Pro è il tablet Android per i Mi Fan, in promo per il Singles Day a prezzo super

Crediti: Xiaomi

Riscattando il codice “SDGIZDEAL40” e pagando con PayPal, il prezzo finale di Xiaomi Pad 7 Pro scenderà a 282€. Si tratta di un’occasione limitata dato che l’extra sconto con PayPal è valido solo nella giornata dell’11 novembre. Il tablet è in versione Global e viene spedito gratuitamente dai magazzini europei dello store.

Scheda tecnica

Dimensioni di 251.22 x 173.42 x 6.18 mm per un peso di 500 grammi

Raffreddamento passivo

Display LCD da 11,2″ 3.2K (3200 x 2136 pixel) con refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 800 nit di luminosità, profondità colore a 12 bit e 345 PPI

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, TMSC 4nm

CPU octa-core 1 x 3,0 GHz Cortex-X4 + 4 x 2,8 GHz Cortex-A720 + 3 x 2,0 GHz Cortex-A520

GPU Adreno 735

8/12 GB di RAM LPDDR5X

128/256/512 GB di storage UFS 4.0

Batteria da 8.850 mAh con ricarica da 67W

Supporto Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C

Fotocamera da 50 MP f/1.8 con PDAF

Selfie camera da 32 MP f/2.2

Software Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

