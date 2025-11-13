Xiaomi: scarica l’ultima versione di tutte le app HyperOS e MIUI | Download Novembre 2025

Ultimo aggiornamento: 13 novembre – Come ogni interfaccia proprietaria che si rispetti, anche HyperOS (e la MIUI) di Xiaomi trae forza dalle app di sistema che arricchiscono gli smartphone. In confronto all’esperienza stock di Android, Xiaomi è uno dei produttori che più personalizzare l’esperienza software che offre alla propria community.

Che si parli di fotocamera e galleria, di browser, di meteo o dello stesso launcher, con cadenza pressoché quotidiana queste app si aggiornano.

In questa pagina potete recuperare tutti gli ultimi aggiornamenti delle app HyperOS e MIUI di Xiaomi. Di seguito avete una tabella con tutte le app rilevanti (escludendo quelle più tecniche), l’ultima versione disponibile e il relativo link al download. In questo modo sarete certi di avere l’ultima versione delle app del vostro smartphone Xiaomi.

Hai uno smartphone Xiaomi? Scarica la versione più recente di tutte le app

Normalmente, Xiaomi invia una notifica OTA ai vari smartphone indicando la presenza di un nuovo update per le app di sistema.

Tuttavia spesso vengono pubblicate in rete nuove versioni non ancora pubbliche, spesso anche con discreto anticipo. Questo grazie al programma Beta: chi utilizza le ultimissime ROM è in grado di estrarre i file APK delle app qualora fossero state aggiornate.

Trattandosi di file APK a volte in fase Beta e tratti dalle ROM cinesi, non è detto al 100% che funzionino su qualsiasi smartphone Xiaomi, Redmi o POCO. Vista la mole di contenuti non ci è possibile provarli su tutti gli smartphone in circolazione.

Quindi, qualora l’aggiornamento non funzionasse, dovrete necessariamente attendere che vi arrivi organicamente tramite update OTA da parte di Xiaomi.

Lista app Versione Scarica Accessibilità 7.4.2 Scarica 7.3.0.00.0.AI (China) Scarica Accessibility Menu 16 Scarica AI Portraits 2.0.0.6 Scarica 1.0.0.3 (Global) Scarica AIToolbox 1.0.6 Scarica Always-On Display/Lock screen editor RELEASE-2245.1.0.0-08131055 Scarica DEV-2308.3.0.1-10221604 Scarica 2247.0.1.0-09031031 (Pad) Scarica 2128.4.2.1-05272026 (MIX Flip) Scarica AppFinder 1.5.6 Scarica App Vault 13.60.1 (MIUI 13 e successive) Scarica 12.61.0 (MIUI 11/12/12.5) Scarica 25.30.34-09121118 (China) Scarica Application Extension Service 1.4.6 Scarica Basic Daydreams 14 Scarica Battery and Performance 4.2.00 Scarica Battery Warning (MediaTek) 16 Scarica Bluetooth 14 Scarica Bokeh 2.0.31.8.1 Scarica 2.1.0.1.0 (Global) Scarica Bookmark Provider 16 Scarica Browser 20.3.50915 Scarica Bullet Screen Notification 3.0.0.250219 Scarica Bussola (Compass) 16.2.3.1 Scarica CAJViewer PC 3.0.2 Scarica Calcolatrice 16.1.1 Scarica Calendario 17.0.6 (Global) Scarica 17.0.6.2 (China) Scarica Calendar Storage 15.0.1.0 Scarica Call Recorder 14 Scarica Camera Extensions Proxy 16 Scarica CameraMind 1.0.0 Scarica Camera Tools 25.09.16.20.0 Scarica CarrierDefaultApp 14 Scarica Carrier Configure 6.0.1 Scarica Carrier Services 15.1.9 Scarica CIT 1.2.8 Scarica Cleaner 1015.1.251016.release Scarica Cloud 1.12.0.5.51 Scarica CloudSim 1.2.4 Scarica Content Center 7.9.03.0550 Scarica Credetial Manager 1.0.7 Scarica DigitalKey 13.0.38 Scarica FactoryKit Test 22.0.0 Scarica Feedback 17.0.3.0 Scarica FIDO UAF1.0 ASM 220231228 Scarica File Manager V1-250019 Scarica 8.0.1.8 (China) Scarica Floating Windows 14 Scarica Fotocamera (Camera) 6.3.000840.2 (funziona su alcuni modelli) Scarica 5.3.001330.0 (funziona su alcuni modelli) Scarica Fused Location Provider 16.2025.1.20 Scarica Galleria 4.3.0.42 Scarica 4.1.0.9 (AI) Scarica 4.3.0.33 (Global) Scarica Galleria Editor 2.0.9.1 Scarica 2.1.0.5 (Global) Scarica Gamebox 1.0.0.500 Scarica Game Turbo 2.0.1 Scarica GetApps 4.103.1 Scarica 39.8.1.0 Scarica GoLauncher 3.3.4 Scarica Health 3.0.374 Scarica HTML Viewer 16 Scarica HyperPhone 15.0.2 Scarica Hyper XiaoAi 7.8.50.1517 Scarica Impostazioni (Settings) 15.03.1011.10 (Phone) Scarica 15.00.0722.00 (Pad) Scarica 15.00.0407.01 (Fold) Scarica Indus Services 600-10.2.0.0-IAS Scarica Input Settings 1.0.2309270920 Scarica Launcher (System Launcher) RELEASE-6.01.02.1725-11042024 Scarica Live Wallpaper Picker 14 Scarica Log Generator 1.3.5 Scarica LPA 4.0.2.1 Scarica Mail V13_20250527_t1 Scarica Media Viewer 2103250903 Scarica 2103251004 (Global) Scarica Messaggi 16.0.2.70 (solo MIUI China) Scarica 15.0.0.52 (Global) Scarica Meteo (Weather) 17.0.3.3 Scarica 17.0.3.6-HD (Global) Scarica Mi AI 7.8.5.0419 Scarica Mi AI Call Assistant 6.0.2 Scarica Mi AI Engine – Xiaomi HyperAI Engine 3.0.2-2025092417 Scarica 3.2.1-beta-release Scarica Mi AI Translate 5.6.0.80 Scarica 2.1.1 Scarica Mi AI Subtitles 5.9.1.40 Scarica Mi Canvas 3.0.9 Scarica Mi Coin 2.9.5 Scarica 1.12.14 (Global) Scarica Mi Community 5.5.1 Scarica Mi Connect 5.0.310.10 Scarica Mi Credit 1.1.0.821 Scarica Mi Ditto 0.6.7 (GL) Scarica 7.5.4 (CN) Scarica Mi Drive 1.12.0.7.70 Scarica Mi Find Device 20.0.1 Scarica Mi Fitness (Xiaomi Wear) 3.40.1 Scarica Mi Game AI Service 1.5.1.4.2.2 Scarica Mi Home 7.7.702 Scarica Mi Home (Beta) 7.3.504 Scarica Mi Home Plus 0.8.3 Scarica Mi Live 5.16.062 Scarica Mi Macro 2.2.8.S Scarica Mi Monitor 1.1.40 Scarica Mi Mover 4.5.3.4 Scarica Mi Quick Apps Service Framework 1.30.7.2 Scarica Mi Roaming 8.1.4 Scarica Mi Secure Keyboard 3.5.3 Scarica Mi Smart Cards 25.09.15.1.f Scarica Mi Store 3.25.6 Scarica Mi Store System Components 3.0.1.20250225 Scarica Mi Trust Service 1.2.250226 Scarica Mi Video 2022070100 Scarica Mi Wallpaper 5.2.5-ALPHA-11041310 Scarica 6.1.2-flip-ALPHA-09021242 Scarica Mi Wallpaper Carousel 3.99.6 (per MIUI) Scarica 25100117 (per HyperOS) Scarica Mi Wi-Fi 5.9.0 Scarica Mint Browser 3.9.3 Scarica Mint Launcher 1.1.4.10 Scarica MiraVision 14 Scarica MIUI Biometric 1.36.1-A140026 Scarica MIUI Launcher Go 2.9.2 Scarica Modem Test Tools 13 Scarica Musica 6.4.19i Scarica MusicFX 1.4 Scarica Network Location Provider 16.2025.8.22 Scarica NFC Service 16 Scarica Note 2.3.1.0 Scarica Notifiche 1.1.8.52 Scarica Orologio (Clock) 17.20.0 Scarica Orologio (2) 1.2.1go Scarica Performance Mode 14 Scarica Phone Services 13 Scarica POCO Launcher 2.0 5.39.40.11704-10211955 Scarica 4.39.14.7602-12102058 (solo HyperOS 1) Scarica PreSale 3.3.11 Scarica Print Spooler 16 Scarica Provision 14 Scarica Quick Ball 16.0.1.0.1 Scarica Radio FM 2.13.01.090218i Scarica Radio FM Service 23.0.7 Scarica Rear Display RELEASE-1.0.2509092026 Scarica Registratore audio (Recorder) 7.5.3 Scarica Registratore schermo (Screen Recorder) 3.13.0.18.1 Scarica Scanner 15.9.41 Scarica Screenshot 1.5.3.39-09060056 Scarica Security Core Component 2.5.2-20250815.0 Scarica 1.1.2-15-231110 (MIUI Pad) Scarica Sensor Test Tool 3.54 Scarica Sicurezza (Xiaomi Security) 11.7.6-251001.0.1 Scarica 10.9.5-250703.1.1.pad (MIUI Pad) Scarica SIM Toolkit 16 Scarica ShareMe 3.46.08 Scarica Smart Cards Web Extension 24.10.10.1 Scarica Super Wallpapers – Earth ALPHA-2.6.571-03311018-ogl-64 Scarica Super Wallpapers – Geometry ALPHA-2.7.573-08282000-vulkan Scarica Super Wallpapers – Mars ALPHA-2.6.573-08281959-ogl-64 Scarica Super Wallpapers – Moon ALPHA-2.6.574-08211502-ogl-64 Scarica Super Wallpapers – Saturn ALPHA-2.6.572-08021805-ogl-64 Scarica Super Wallpapers – Snow Mountain ALPHA-2.6.572-07311113-ogl-64 Scarica System Apps Updater 25.10.16.854 Scarica System Features Plug-in 3.0.9-3-250828 Scarica 3.1.2-3-250905 (MIUI Pad) Scarica SystemHelper 3.0.1-20241118 Scarica System Helper Service 1.0 Scarica System Quality Monitoring 0.9.5 Scarica System SDK 1.20.2.5-13 Scarica System Security Components 2.5.5-20251021.0 Scarica System Service Plugin 9.12.03-250829.0.1 Scarica System UI 20250121.0 Scarica System UI Plug-in 17.0.2.50.0 Scarica Taplus 4.0.7 Scarica Telecomando 6.3.5G Scarica Telefono e Rubrica (solo China) 13 Scarica Third party app problems 5.7 (Global) Scarica UIReporter 3.3.0 Scarica VoiceAIRef 1.0.0 Scarica Voice Unlock (com.mediatek.voiceunlock) 16 Scarica Wallpaper & Style 14 Scarica XiaoAi Edge Engine 0.2 Scarica XiaoAi Recommendation 0.1.6 Scarica Xiaomi Account R-25.10.23.00 Scarica Xiaomi Analytics 6.19.0 Scarica 1.7.0 Scarica Xiaomi Aon 5.0.84 Scarica Xiaomi Auto Connected 1.0.4-2024041919 Scarica Xiaomi Backup 7.0.0.5-OS3 Scarica Xiaomi Bullet Screen Notification 3.0.0.240821 Scarica Xiaomi CameraTools 25.07.03.16.0 Scarica Xiaomi CarWith 3.6.2-20250804 Scarica Xiaomi Car Connected Service 2.0.11-2024081221 Scarica Xiaomi Clipboard and Frequent Phrases 4.6.7 Scarica Xiaomi Cloud 1.12.0.5.26 Scarica Xiaomi Cloud Backup 1.12.1.6.42.0 Scarica Xiaomi Cloud Sync 1.12.0.1.20 Scarica Xiaomi Community 5.6.0 Scarica Xiaomi Device Interconnectivity Services (MIUI+) 17.00.08 Scarica 17.0.0.3.2508051719 Scarica 16.00.35 (Global) Scarica Xiaomi Earphones 15-3.2-3-20251016 (251016) Scarica Xiaomi Family Guard 3.12.05.28 Scarica 3.12.03.12 (pieghevoli) Scarica Xiaomi Frequent phrases 3.6.5 Scarica Xiaomi Games 13.12.0.300 Scarica Xiaomi Game Service 1.5.1.1.5.1 Scarica Xiaomi Giochi (Game Center) 3.8.6 Scarica Xiaomi GPU Driver Updater 1.2.1 Scarica Xiaomi Heart Rate 1.0.24.0 Scarica Xiaomi HomeLayout 3.1.0.58 Scarica Xiaomi Input Settings 1.0.2309051646 Scarica Xiaomi Interconnectivity Services 17.1.1.1.2510132013 (Global) Scarica Xiaomi Joyose 2.4.71 Scarica Xiaomi Mall 5.26.0.20240683.b.1 Scarica Xiaomi My Services 1.3.0 Scarica Xiaomi Package Installer 5.3.8.0.0-20251015 Scarica 3.5.6 Scarica Xiaomi PC Frame 3.0.1 Scarica Xiaomi PC Mode 12.1.208.5 Scarica Xiaomi Permissions 1.9.0 Scarica Xiaomi Recording Assistant 16.3.1 Scarica Xiaomi Remote Control 4.3.4 Scarica Xiaomi Scribe 1.0.2403211603 Scarica Xiaomi Search 12.1.0.10226 Scarica Xiaomi Service Framework 7.4.56 (China) Scarica 6.2.0 (Global) Scarica Xiaomi Services & Feedback 15.0.0.7 Scarica Xiaomi Services Framework 6.1.7-G Scarica Xiaomi Share 3.8.0 Scarica 3.8.1 (Global) Scarica Xiaomi SIM Activation Service 25.09.06-R Scarica Xiaomi Smart Service 2024.12.12.14 Scarica Xiaomi Speaker 2.4.55 Scarica Xiaomi Themes Store 22.0 Scarica Xiaomi Temi (Themes) 10.5.0.5 Scarica 4.5.0.2 (AI) Scarica 3.0.2.10-global (Global) Scarica 2.7.8.10-pad-global Scarica Xiaomi TV+ 3.7.4 Scarica Xiaomi Updater 9.1.3 Scarica Xiaomi Wallet 6.94.1.5424.2611 Scarica Wake with Voice 7.0.0.16 (Qualcomm) Scarica 7.0.0.16 (MediaTek) Scarica 8.0.0.6 (Xiaomi) Scarica Wallpaper Backup 16 Scarica Wallpaper Cropper 16 Scarica Wallpaper & Style 13 Scarica Wireless Display Extension 2.0.2.7 Scarica WPS Office PC 3.4.1 Scarica

