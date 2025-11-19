Xiaomi ha risolto il bug del microfono e Telefono Google

Negli ultimi tempi, numerosi utenti di dispositivi Xiaomi e POCO hanno riscontrato un fastidioso malfunzionamento legato all’app Telefono di Google. Il problema, seppur apparentemente minore, causava interruzioni nelle normali funzioni di chiamata, richiedendo continuamente il permesso per il microfono anche quando questo era già stato concesso.

Fortunatamente, Xiaomi è intervenuta con rapidità e a partire dal 18 novembre, l’azienda ha implementato una soluzione definitiva tramite un aggiornamento automatico.

Xiaomi ha risolto il problema del microfono su Telefono Google con un aggiornamento silenzioso

15T Pro – Crediti: Xiaomi

Il difetto riscontrato nell’app Telefono Google era piuttosto diffuso, come testimoniato anche dalle segnalazioni nella Mi Community. L’anomalia consisteva nell’apparizione di richieste continue di permesso per il microfono, anche nel caso in cui l’utente avesse già concesso l’autorizzazione.

Questo inconveniente ha coinvolto vari utenti Xiaomi, POCO e Redmi. Sebbene non fosse un bug critico, rappresentava una seccatura significativa per chi faceva affidamento sulle chiamate vocali.

La risoluzione del problema da parte di Xiaomi è stata rapida e silenziosa: invece di richiedere un aggiornamento del sistema operativo o un download manuale tramite il Play Store, Xiaomi ha distribuito la correzione con un aggiornamento automatico gestito interamente tramite cloud.

Da quanto emerso nel portale della Community sembra che il problema sia rientrato: da quando il fix è stato distribuito, gli utenti hanno confermato la sua efficacia, e non sono state più ricevute ulteriori segnalazioni relative al bug.