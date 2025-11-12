Xiaomi 17 Ultra in anticipo: il prossimo flagship arriverà prestissimo

Con il lancio anticipato degli attuali top di gamma del brand cinese viene da chiedersi se anche il prossimo Xiaomi 17 Ultra subirà lo stesso trattamento. Da parte della casa di Lei Jun tutto tace ma arrivano indiscrezioni da un insider particolarmente affidabile.

A quanto pare il prossimo Camera Phone sarebbe previsto a stretto giro e non mancherebbe molto al debutto, almeno per quanto riguarda la Cina.

Xiaomi 17 Ultra potrebbe arrivare molto prima del previsto

Il precedente Xiaomi 15 è stato annunciato lo scorso ottobre, verso fine mese, mentre Xiaomi 15 Ultra ha debuttato il 27 febbraio 2025. Il lancio Global di entrambi i modelli è avvenuto il 2 marzo di quest’anno, in occasione del Mobile World Congress (la fiera tech di Barcellona).

Con la nuova generazione le cose sono andate diversamente: Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max sono stati annunciati a fine settembre, in anticipo di un mese rispetto al solito. Questo dovrebbe avere dei risvolti anche per Xiaomi 17 Ultra: secondo l’insider Digital Chat Station il lancio sarebbe fissato molto presto, addirittura a dicembre.

Tuttavia si tratterebbe dell’evento cinese mentre per l’uscita Global è molto probabile che dovremo pazientare. A livello internazionale il periodo più consono è di certo il MWC 2026, che si terrà dal 2 al 5 marzo.

Cosa sappiamo del prossimo top di gamma

Il prossimo Xiaomi 17 Ultra sarà il vero vertice della famiglia e ancora una volta offrirà performance da Camera Phone di punta.

In termini di design ci aspettiamo ancora una volta un modulo fotografico circolare di grandi dimensioni, un look che sottolinea la natura del dispositivo strizzando l’occhio alle fotocamere tradizionali. Non ci sarà un display posteriore, che resterà esclusivo dei modelli 17 Pro e Pro Max ma che dovrebbe tornare anche con la prossima generazione.

Il top di gamma dovrebbe introdurre un elemento estetico degno di nota: il classico logo con bollino rosso di Leica, una prima volta per gli smartphone di Xiaomi e sicuramente un dettagli dal forte impatto simbolico.

Per lo schermo si vocifera di una soluzione AMOLED LTPO da 6,9″ con refresh rate a 120 Hz mentre secondo altri ci sarebbe un pannello simile al predecessore, ovvero un’unità AMOLED da 6,73″ con micro-curvature sui quattro lati e cornici sottili.

Sotto la scocca, non si attende altro che il processore di punta di Qualcomm più recente sul mercato ossia lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Non mancherebbe la connettività satellitare, funzione che sta prendendo sempre più piede (a bordo dei modelli premium).

Il comparto fotografico dovrebbe fare affidamento su una Quad Camera con un sensore principale da 50 MP OVX10500U da 1″ pollice con una tecnologia di zoom in-sensor notevolmente migliorata, consentendo ritagli ad alta definizione senza perdita di qualità.

Il sistema includerebbe un teleobiettivo periscopico da 200 MP, un sensore di grandi dimensioni, capace di offrire lunghezze focali multiple senza deterioramento della qualità. A completare il quartetto ci sarebbero un secondo teleobiettivo e un ultra-grandangolare, entrambi attesi con sensori da 50 MP, probabilmente Samsung JN5.