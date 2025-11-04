Xiaomi 17 Ultra avrà il sensore fotografico più grande di sempre

Xiaomi, dopo aver lanciato la sua serie 17 solo poche settimane fa, sembra pronta ad alzare nuovamente l’asticella con il suo modello più atteso: lo Xiaomi 17 Ultra.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, il dispositivo è destinato a montare il sensore fotografico più grande mai visto su uno smartphone, promettendo un salto qualitativo enorme per la fotografia mobile.

Xiaomi 17 Ultra avrà la fotocamera principale più grande di sempre

Xiaomi 15 Ultra – Crediti: Xiaomi

Il mercato ha da poco accolto i modelli Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max, ma l’attenzione degli addetti ai lavori è già proiettata verso la variante “Ultra”, tradizionalmente top di gamma assoluto del brand.

A gettare benzina sul fuoco è Digital Chat Station, uno dei leaker più noti e affidabili attivi sulla piattaforma social cinese Weibo. È stato lui a rivelare i primi dettagli cruciali sulle specifiche della fotocamera e, più recentemente, a lanciare la notizia che potrebbe sbaragliare la concorrenza.

Secondo quanto riportato dal tipster, lo Xiaomi 17 Ultra sarà equipaggiato con il “sensore fotografico più grande mai visto su uno smartphone“. Per ospitare questa componente di dimensioni record, Xiaomi avrebbe rivisto il design posteriore. Il dispositivo adotterà un modulo fotocamera circolare di grandi dimensioni, simile a quello già visto sullo Xiaomi 15 Ultra.

Questa scelta progettuale comporterebbe una rinuncia importante rispetto ad altre soluzioni viste in passato: per fare spazio all’obiettivo gigante, il 17 Ultra non integrerà il piccolo display posteriore che ha caratterizzato i suoi fratelli della serie.

L’innovazione, tuttavia, non si fermerà al sensore principale. La fonte menziona che Xiaomi doterà il 17 Ultra di una “nuova tecnologia teleobiettivo esclusiva“, suggerendo progressi significativi nelle capacità di zoom. Inoltre, si parla di una “nuova soluzione per lenti esterne“, che presumibilmente ricalcherà le orme di OPPO e vivo, aprendo scenari semi-professionali per gli utenti più esigenti.

Xiaomi 17 Ultra, cos’altro sappiamo?

Queste nuove informazioni si aggiungono a quanto già trapelato in precedenza dallo stesso leaker. Si era parlato, infatti, di una nuova fotocamera principale da 50MP con un sensore significativamente più grande (confermando l’indiscrezione odierna) e una tecnologia di zoom “in-sensor” (zoom interno al sensore) notevolmente migliorata.

A supporto, ci sarebbe un rivoluzionario teleobiettivo a periscopio da 200MP, anch’esso basato su un sensore di grandi dimensioni, capace di offrire lunghezze focali multiple senza deteriorare la qualità dell’immagine.

Se il comparto fotografico punta a essere unico nel suo genere, il resto delle specifiche chiave dovrebbe essere ereditato dal già eccellente Xiaomi 17 Pro Max. Il tipster sostiene infatti che lo Xiaomi 17 Ultra condividerà la maggior parte dell’hardware, inclusi display, chipset, altoparlanti, motore di vibrazione e lettore di impronte digitali.

Se queste informazioni venissero confermate, possiamo aspettarci che il nuovo modello Ultra monti un superbo display LTPO AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate a 120Hz. Sotto la scocca, il processore sarà il più recente chipset di punta sul mercato, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Infine, la fonte menziona che il dispositivo sarà disponibile in una “prestigiosa colorazione oro“.

Al momento, Xiaomi non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale riguardo la data di lancio del suo flagship Ultra di quest’anno. Tuttavia, finora i report indicano che l’azienda potrebbe svelare questa nuova “bestia” fotografica nel corso del primo trimestre del 2026, preparando il terreno per una nuova battaglia al vertice nel mercato smartphone.