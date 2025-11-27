La fotocamera di Xiaomi 17 Ultra avrà un sensore in meno

Il design di Xiaomi 17 Ultra si fa più tangibile grazie alle nuove immagini leak trapelate in queste ore. I render arrivano da un personaggio affidabile e potrebbero anticipare una fotocamera dotata di un sensore in meno rispetto all’attuale Camera Phone di punta.
Xiaomi 17 Ultra nelle prime immagini leak, grazie al kit fotografico
Le nuove immagini trapelate in queste ore arrivano da Kacper Skrzypek, figura nota all’interno della Community di Xiaomi. Di conseguenza i render potrebbero essere veritieri, vista l’affidabilità della fonte. Si tratterebbe, quindi, di un primo sguardo al design di Xiaomi 17 Ultra – con un cambio di rotta rispetto al predecessore.
Il look in sé resterebbe invariato: il nuovo top di gamma avrebbe dalla sua un ampio modulo fotografico circolare, ormai elemento fisso per i modelli Ultra. Il layout ricorda quello di una fotocamera tradizionale, quindi si sposa alla perfezione con la natura di Camera Phone del dispositivo.
Nei render viene mostrato il nuovo kit fotografico dedicato al top di gamma, comprensivo di cover protettiva e un’impugnatura con pulsante di scatto ed altri elementi.
Fin qui nulla di nuovo dato la casa cinese è solita accompagnare i suoi flagship di punta con un kit per offrire un’esperienza in stile macchina fotografica. Tuttavia le immagini svelerebbero anche la configurazione dei sensori di Xiaomi 17 Ultra.
Cosa sappiamo della nuova fotocamera
Come si nota dai render, ci sarebbe un sensore in meno rispetto a Xiaomi 15 Ultra: il futuro Camera Phone dovrebbe avere una tripla fotocamera anziché una quad camera come il modello attuale. Quasi sicuramente il telefono perderà il secondo teleobiettivo, puntando su una singola soluzione periscopica – come si nota anche nelle immagini.
In base ai leak finora ci sarebbe un sensore principale OV50X (da 50 MP) con dimensioni da 1″ e apertura di f/1.6, accompagnato da un ultra-grandangolare da 50 MP e dal già citato teleobiettivo periscopico. Questo dovrebbe essere un Samsung ISOCELL HPE da 200 MP.
Se volete saperne di più su Xiaomi 17 Ultra, nel nostro approfondimento trovate tutti i leak finora. Per il lancio è probabile che ci sarà da attendere fino a marzo, in occasione del MWC 2026 – almeno per quanto riguarda il lancio occidentale.