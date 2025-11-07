Xiaomi 17 Ultra, aumenta ancora la potenza di ricarica

Dopo il successo commerciale ottenuto in Cina con il lancio dei modelli Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max, l’attenzione degli analisti e degli appassionati è ora interamente rivolta al vero modello di vertice della famiglia: l’attesissimo Xiaomi 17 Ultra.

Nelle ultime ore, un importante passo verso il debutto ufficiale è stato compiuto. Il dispositivo è apparso nel database dell’ente di certificazione cinese 3C (China Compulsory Certification), svelando dettagli cruciali sulla sua dotazione tecnica e confermando alcune delle indiscrezioni più insistenti.

Xiaomi 17 Ultra avrà una ricarica più rapida e connettività satellitare

Xiaomi 15 Ultra – Crediti: Xiaomi

La certificazione, passaggio obbligatorio per la commercializzazione sul territorio cinese, non solo preannuncia un lancio imminente (probabilmente entro i primi mesi del 2026), ma rivela l’esistenza di due distinte versioni del flagship.

I modelli sono stati registrati con i codici 2512BPNDAC e 25128PNA1C. Secondo fonti attendibili, il primo codice identifica la versione standard, mentre il secondo apparterrebbe a una variante dotata di hardware specifico per la connettività satellitare.

Questa tecnologia, già oggetto di numerosi rumor il mese scorso, sembra ora una conferma. Permetterà al dispositivo di inviare messaggi e, potenzialmente, effettuare chiamate di emergenza anche in assenza totale di copertura di rete mobile, sfruttando i sistemi cinesi Tiantong e Beidou.

L’informazione più rilevante emersa dalla documentazione 3C riguarda tuttavia il comparto della ricarica. Entrambe le varianti dello Xiaomi 17 Ultra supporteranno una ricarica rapida cablata da 100W (tramite l’adattatore MDY-18-EW, anch’esso certificato). Questo rappresenta un ulteriore, seppur incrementale, passo avanti rispetto al suo predecessore, lo Xiaomi 15 Ultra, lanciato lo scorso febbraio, che si era fermato a 90W.

Sebbene Xiaomi abbia già raggiunto potenze superiori su altri modelli in passato, la scelta dei 100W sull’Ultra suggerisce una strategia focalizzata sull’equilibrio tra velocità, efficienza e salvaguardia della salute della batteria.

Xiaomi 17 Ultra, cosa sappiamo delle altre specifiche?

Sotto il cofano, non ci si attende altro che il processore più potente attualmente disponibile sul mercato: lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Questo chipset, già visto sugli altri modelli della serie 17 e non solo, garantirà prestazioni di livello assoluto, indispensabili per gestire il sofisticato comparto fotografico che si preannuncia come il vero fiore all’occhiello del dispositivo.

Le specifiche della fotocamera, sebbene non confermate dalla certificazione 3C, sono state ampiamente anticipate. Lo Xiaomi 17 Ultra dovrebbe montare un sistema a quattro sensori posteriori.

Il protagonista sarà un nuovo sensore principale da 50 MP, che promette un significativo miglioramento della tecnologia di zoom “in-sensor”, permettendo ritagli ad alta definizione senza perdita di qualità.

Ma la vera novità hardware dovrebbe essere un inedito teleobiettivo periscopico da 200 MP che dovrebbe garantire non solo uno zoom a lunga gittata estremamente dettagliato, ma anche eccezionali capacità macro.

A completare il quartetto ci saranno, ovviamente, un sensore con lenti ultra-grandangolari e un ulteriore teleobiettivo a focale media, entrambi attesi da 50 MP.