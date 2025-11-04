Xiaomi 15 Ultra si aggiorna ad HyperOS 3 stabile: novità e download

Mentre arrivano novità sul futuro Xiaomi 17 Ultra, nei canali ufficiali è arrivata una buona notizia per tutti i Mi Fan in possesso dell’ultimo Camera Phone del brand. Xiaomi 15 Ultra sta iniziando a ricevere HyperOS 3 stabile anche in Europa: il software EEA/EU è attualmente in fase di rilascio e porta il firmware alla versione OS3.0.3.0.WOAEUXM.

Xiaomi 15 Ultra si unisce alla schiera degli smartphone con HyperOS 3 in Europa e in Italia

Crediti: Xiaomitime

Il nuovo update per Xiaomi 15 Ultra arriva con un peso di 8.9 GB, dimensioni generose che fanno comprendere l’entità delle varie novità del brand cinese. Il software è basato su Android 16, ultima versione dell’OS del robottino verde; la casa di Lei Jun ha rivisto in parte il design con alcune aggiunte stilistiche che richiamano il Liquid Glass di Cupertino (ma senza eccessi).

Il pezzo forte dell’esperienza è sicuramente la nuova barra HyperIsland, che trasforma l’inutile punch hole in un elemento interattivo. Questa è solo una piccola parte delle novità introdotte da Xiaomi.

Scarica l’aggiornamento ad HyperOS 3 per Xiaomi 15 Ultra

Come al solito vi rimandiamo al nostro approfondimento con tutti i link al download per HyperOS 3 stabile in versione EEA, ossia il software per l’Europa. Qui trovate l’update dedicato a Xiaomi 15 Ultra, insieme a tutti gli altri aggiornamenti disponibili fino a questo momento.

Il nostro consiglio è sempre il solito: attendere che il roll out faccia il suo corso e che il nuovo firmware arrivi automaticamente a bordo del vostro telefono.