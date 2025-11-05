WhatsApp arriva finalmente su Apple Watch: tutte le novità dell’app

Dopo un’attesa infinita finalmente ecco che WhatsApp sbarca anche a bordo di Apple Watch con l’applicazione ufficiale. Ora è possibile accedere a tutte le funzionalità dell’app di messaggistica senza la necessità di utilizzare il telefono: basta un’occhiata al polso per leggere i messaggi, visualizzare adesivi e rispondere!

WhatsApp su Apple Watch: l’app di messaggistica approda finalmente a bordo degli smartwatch di Cupertino

Crediti: Apple

La nuova app di WhatsApp per Apple Watch è disponibile al download per gli utenti di Cupertino ma non proprio per tutti. Sono necessari alcuni requisiti minimi che mettono fuori gioco i modelli più vecchi: l’applicazione è compatibile con gli indossabili Apple Watch Series 4 o versioni successive, con watchOS 10 o versioni successive.

Oltre a leggere e rispondere ai messaggi, l’app di WhatsApp supporta numerose funzionalità richieste a gran voce dagli stessi utenti. Di seguito trovate l’elenco ufficiale condiviso dagli sviluppatori.

Notifiche chiamate: puoi vedere chi ti sta chiamando senza dover guardare l’iPhone;

puoi vedere chi ti sta chiamando senza dover guardare l’iPhone; Messaggi completi: puoi leggere i messaggi WhatsApp completi sull’Apple Watch. Anche i messaggi lunghi sono visibili direttamente dal polso;

puoi leggere i messaggi WhatsApp completi sull’Apple Watch. Anche i messaggi lunghi sono visibili direttamente dal polso; Messaggi vocali: ora puoi registrare e inviare messaggi vocali;

ora puoi registrare e inviare messaggi vocali; Reazioni ai messaggi: abbiamo aggiunto la possibilità di inviare reazioni rapide con emoji ai messaggi che ricevi;

abbiamo aggiunto la possibilità di inviare reazioni rapide con emoji ai messaggi che ricevi; Un’ottima esperienza dei file multimediali: vedrai immagini e sticker nitidi sul tuo Apple Watch;

vedrai immagini e sticker nitidi sul tuo Apple Watch; Cronologia chat: puoi vedere più contenuti della cronologia chat sullo schermo quando leggi i messaggi.

Come al solito, le chiamate e i messaggi personali sono protetti dalla crittografia end-to-end. Inoltre il team conferma che sono in arrivo anche altre funzionalità, che verranno implementate in futuro.