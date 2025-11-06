vivo X400 non arriverà mai e possiamo immaginare già il motivo

Dopo il lancio in Cina e il debutto in Italia, i nuovi top di gamma di vivo sono ormai ufficiali in tutto il mondo. A distanza di pochissimo dal debutto ecco che si comincia già a parlare del futuro della serie. A quanto pare ci sarà un salto generazionale: niente vivo X400, quindi, ma si passerà direttamente alla famiglia X500.

L’anno prossimo ci sarà un salto generazione che porterà direttamente alla serie vivo X500

Potete stare tranquilli: vivo non ha intenzione di cancellare la sua serie di punta né di rinominarla. Semplicemente dopo gli attuali vivo X300 e X300 Pro, e il prossimo X300 Ultra, ci sarà la serie vivo X500.

Lo rivela in anticipo l’insider cinese Digital Chat Station ma non spiega il motivo. Tuttavia possiamo immaginarlo molto facilmente, vale soprattutto per voi appassionati di tecnologia Made in China. Nella cultura cinese (e non solo) il numero 4 è di cattivo auspicio; spesso i produttori di smartphone e altri dispositivi saltano la quarta generazione o comunque qualsiasi numero che contiene il 4.

La tetrafobia cinese è un fenomeno a cui abbiamo assistito spesso e non è nulla di nuovo. A quanto pare vivo X400 non vedrà mai la luce ma solo di nome dato che nel concreto arriverà come X500.

Cosa possiamo aspettarci dalla prossima generazione?

In questo momento preciso il nostro consiglio è quello di rilassarvi e pensare a godervi il vostro nuovo vivo X300 Pro. Se proprio dobbiamo fare un pronostico ci sono alcuni aspetti scontati: la futura serie di punta arriverà di certo con il Dimensity 9600, mentre il periodo d’uscita potrebbe essere lo stesso di quello attuale quindi settembre 2026.

Chiaramente avremo vivo X500 e il fratello maggiore X500 Pro mentre per le fotocamere ci aspettiamo il ritorno della collaborazione con ZEISS e magari un nuovo ISP proprietario della serie V.