vivo X300 Ultra sarà il primo con una doppia fotocamera da 200 MP

Con l’arrivo dei principali top di gamma della nuova generazione, ecco che i vari insider cominciano a guardare già avanti a quello che ci aspetta nel prossimo anno. Tra le novità ci sarà la solita carrellata di modelli Ultra, i Camera Phone dei brand cinesi: tra questi anche vivo X300 Ultra che a questo giro sembra promettere grandi migliorie.
Al via le indiscrezioni su vivo X300 Ultra: cosa aspettarsi dal prossimo Camera Phone del brand
L’attuale vivo X300 Pro è dotato di un trittico di sensori da 50 + 200 + 50 MP con un teleobiettivo periscopico ed un ultra-grandangolare, ottiche ZEISS e doppio ISP proprietario. Praticamente si tratta della stessa configurazione del modello X200 Ultra, ma con sensori differenti.
La grande novità arriverà con il prossimo vivo X300 Ultra: il Camera Phone di nuova generazione farà capolino nel corso della prima metà del 2026 e sarà equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Inoltre, in base a quanto rivelato da Digital Chat Station si tratterà del primo smartphone con due fotocamere da 200 MP.
Precisamente il top di gamma sarebbe equipaggiato con un sensore principale da 200 MP con una lunghezza focale di 35 mm, l’inedito Sony IMX09E, accompagnato da un ultra-wide da 50 MP (Sony LYT-828) ed un teleobiettivo periscopico da 200 MP, in questo caso con sensore personalizzato Samsung HPB (lo stesso tele di X300 Pro).
Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, sulla base delle indiscrezioni finora.
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED LTPO 6,8″ 2K (3.168 x 1.440 pixel) con refresh rate 1-120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 2.160 Hz, luminosità di picco di 4.500 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: LPDDR5X Ultra
- Storage: UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: /
- Ricarica: /
- Fotocamera: tripla con 200 + 200 + 50 MP (f/?) con ottiche ZEISS, ISP V3+ e VS1, Sony IMX90E con OIS, teleobiettivo periscopico (Samsung HPB) con OIS e ultra-wide LYT-828
- Selfie camera: Samsung JN1, 50 MP (f/2.0)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, tasto programmabile (come X300 Pro) oppure tasto di scatto (come X200 Ultra)
- Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6