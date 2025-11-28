Il nostro vivo X300 FE potrebbe avere un design divisivo, in stile Cupertino

Qualcuno lo odia, qualcuno lo ama ma di certo non lascia indifferenti: il design di iPhone Air è diventato già iconico e – come da tradizione – ha ispirato i rivali cinesi. Dopo Honor 500, e non solo, ora toccherebbe anche a vivo S50 Pro Mini.
Il dispositivo dovrebbe fare capolino anche da noi con il nome di vivo X300 FE ed uno stile che taglia tutti i ponti sia col passato che con i fratelli maggiori, almeno stando alle ultime indiscrezioni.
vivo X300 FE, o meglio vivo S50 Pro Mini, nella prima immagine leak: ecco cosa possiamo aspettarci dal design
Il social cinese Weibo è da sempre un focolaio di indiscrezioni e anche stavolta non ha eccezione. Hanno iniziato a circolare delle immagini leak che svelano il possibile design dei prossimi mid-range di vivo, con una sopresa.
Se vivo S50 presenterebbe un look abbastanza classico, nel caso di S50 Pro Mini dovremmo assistere ad un vero e proprio stravolgimento. Il telefono è comparso nella colorata versione rosa con un modulo fotografico che strizza l’occhio ad iPhone Air.
Sul retro trova spazio una capsula orizzontale, ma a differenza del modello di Cupertino – dotato di un singolo sensore – qui abbiamo una tripla fotocamera, uno stile già visto con Honor 500 Pro.
Il modello standard è stato avvistato su Geekbench con la sigla V2582A e il chipset Snapdragon 8s Gen 3. La versione Pro Mini passerebbe invece allo Snapdragon 8 Gen 5, fresco di lancio, in un formato compatto da 6,31″. Il debutto in Cina sarebbe previsto a stretto giro mentre per i mercati Global sarebbe previsto come vivo X300 FE.
Non si tratta di una novità assoluta ma anche la scorda generazione ha visto l’uscita di un modello FE proveniente dalla serie S cinese. Di seguito trovate tutte le specifiche finora, frutto di vari leak.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED LTPO 6,31″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel) con refresh rate 1-120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 2.160 Hz, luminosità di picco di 4.500 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 3,8 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,32 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra
- Storage: 512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 90W, wireless 40W
- Fotocamera: tripla con sensore principale da 50 MP, ultra-wide e teleobiettivo periscopico | ottiche ZEISS
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6