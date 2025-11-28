Il nostro vivo X300 FE potrebbe avere un design divisivo, in stile Cupertino

Qualcuno lo odia, qualcuno lo ama ma di certo non lascia indifferenti: il design di iPhone Air è diventato già iconico e – come da tradizione – ha ispirato i rivali cinesi. Dopo Honor 500, e non solo, ora toccherebbe anche a vivo S50 Pro Mini.

Il dispositivo dovrebbe fare capolino anche da noi con il nome di vivo X300 FE ed uno stile che taglia tutti i ponti sia col passato che con i fratelli maggiori, almeno stando alle ultime indiscrezioni.

vivo X300 FE, o meglio vivo S50 Pro Mini, nella prima immagine leak: ecco cosa possiamo aspettarci dal design

vivo S50 – Crediti: Weibo

Il social cinese Weibo è da sempre un focolaio di indiscrezioni e anche stavolta non ha eccezione. Hanno iniziato a circolare delle immagini leak che svelano il possibile design dei prossimi mid-range di vivo, con una sopresa.

Se vivo S50 presenterebbe un look abbastanza classico, nel caso di S50 Pro Mini dovremmo assistere ad un vero e proprio stravolgimento. Il telefono è comparso nella colorata versione rosa con un modulo fotografico che strizza l’occhio ad iPhone Air.

vivo S50 Pro Mini – Crediti: Weibo

Sul retro trova spazio una capsula orizzontale, ma a differenza del modello di Cupertino – dotato di un singolo sensore – qui abbiamo una tripla fotocamera, uno stile già visto con Honor 500 Pro.

Il modello standard è stato avvistato su Geekbench con la sigla V2582A e il chipset Snapdragon 8s Gen 3. La versione Pro Mini passerebbe invece allo Snapdragon 8 Gen 5, fresco di lancio, in un formato compatto da 6,31″. Il debutto in Cina sarebbe previsto a stretto giro mentre per i mercati Global sarebbe previsto come vivo X300 FE.

Non si tratta di una novità assoluta ma anche la scorda generazione ha visto l’uscita di un modello FE proveniente dalla serie S cinese. Di seguito trovate tutte le specifiche finora, frutto di vari leak.

Scheda tecnica presunta