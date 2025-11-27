Arriva il gran finale di Unieuro: extra sconto del 25% per il Black Friday!

Da Unieuro arriva il grand finale della promo Black Friday: l’iniziativa entra nel vivo e le offerte si intensificano. E non solo, perché fino al 30 novembre è possibile ottenere un extra sconto del 25% su tantissimi prodotti a prezzo già ribassato: approfittane ora e ottieni il massimo risparmio dall’evento dell’anno!

Unieuro Black Friday: arriva l’extra sconto del 25%, ma solo fino al 30 novembre

Le offerte del Black Friday di Unieuro continuano fino al 4 dicembre, ma c’è una super occasione disponibile solo per un periodo limitato di tempo. Quattro giorni di extra sconti del 25% – fino al 30 novembre – con la possibilità di risparmiare su migliaia di prodotti tech, compresi televisori e PC.

Per il periodo promozionale è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo del 25% su una vasta selezione di prodotti, con una spesa minima di 199€, o di 399€ per TV e laptop. Di seguito trovi le pagine dell’iniziativa, dedicate agli articoli tech in generale e alle categorie TV/PC.

Ecco una selezione di prodotti in promo da Unieuro, con l’extra sconto del 25%: ricordiamo che tutti gli articoli sono spediti dall’Italia, con tanto di consegna gratuita!

