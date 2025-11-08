Unieuro risponde a MediaWorld: -22% di extra sconto per il Singles Day!

In risposta alle mosse di MediaWorld, anche Unieuro ha dato il via alla sua promozione per il Singles Day 11.11. La catena di elettronica ha lanciato un extra sconto del -22% applicato direttamente a carrello su migliaia di prodotti tech.

La nuova promo intensifica la guerra dei prezzi del Black Friday anticipato, offrendo agli utenti l’opportunità di risparmiare cifre significative. È il momento ideale per accaparrarsi smartphone, TV o grandi elettrodomestici a prezzi imbattibili!

Unieuro anticipa il Black Friday con le offerte Singles Day: -22% di extra sconto su migliaia di prodotti tech

Crediti: Unieuro

Fino all’11 novembre, Unieuro offre un extra sconto del 22% applicato direttamente in carrello: la promozione è valida esclusivamente online e richiede una spesa minima di 199€. Attenzione, però: sono generalmente esclusi i prodotti già in altre promozioni, come quelli presenti nel volantino.

Nonostante le eccezioni, la selezione di notebook, tv, elettrodomestici, smartphone e indossabili che partecipano all’iniziativa rende questo 22% un’occasione da cogliere al volo!

Che cos’è il Singles Day e perché è importante

Il Singles Day 11.11 è nato in Cina come festa per celebrare la vita da single e rapidamente è diventato l’evento di shopping più grande al mondo, in certe occasioni superando anche il Black Friday.

Le sue offerte, spesso con sconti elevati su elettronica, abbigliamento, bellezza e altro, lo rendono cruciale per risparmiare. È un’occasione perfetta per farsi un regalo o per fare acquisti con largo anticipo rispetto alle festività natalizie, approfittando di prezzi imbattibili.

