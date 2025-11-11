Un altro paese blocca i social sotto i 15 anni, questa volta in Europa

L’annuncio del governo danese di voler introdurre un divieto di accesso ai social media per i minori di 15 anni segna un punto di svolta nel dibattito continentale, spostando l’asse della discussione dalla moderazione dei contenuti a un imperativo di “salute pubblica digitale”.

La mossa di Copenaghen, sostenuta da un consenso politico trasversale che unisce destra, centro e sinistra, non è un’iniziativa isolata, ma il segnale di un emergente e robusto standard normativo europeo.

Social vietati ai minori, la posizione dell’Europa

Crediti: Canva

Il governo danese ha motivato la proposta non primariamente sui rischi legati alla disinformazione o all’estremismo, ma sui danni diretti alla salute dei giovani: “il sonno dei bambini e dei giovani viene disturbato, perdono la pace e la concentrazione, e sperimentano una pressione crescente“.

Questo riposizionamento strategico, che paragona i danni da social media a quelli del fumo o della scarsa sicurezza stradale, si sta dimostrando politicamente vincente in Europa, superando le polarizzazioni che invece bloccano iniziative simili negli Stati Uniti.

Il mosaico globale e le tensioni italiane

La decisione della Danimarca si inserisce in un panorama globale frammentato, che vede le nazioni muoversi lungo tre traiettorie distinte. Da un lato, c’è il modello del divieto, un approccio da “fortezza” adottato dall’Australia, che impone un blocco totale sotto i 16 anni con sanzioni severe.

Dall’altro, il modello del consenso genitoriale, un approccio da “chaperone” visto in stati come lo Utah, che subordina l’accesso all’autorizzazione esplicita dei genitori. Infine, il modello del veto legale, evidente in Florida, dove le tutele costituzionali (Primo Emendamento) hanno bloccato sul nascere i tentativi di divieto.

In questo scenario, l’Italia si trova all’epicentro di tutte queste tensioni, rappresentando un caso di studio unico. Il Parlamento italiano sta infatti spingendo attivamente per un modello di divieto, attraverso il Disegno di Legge S. 1136 (sostenuto da una maggioranza bipartisan) che mira a bloccare l’accesso sotto i 15 anni.

Tuttavia, questa spinta si scontra con la cautela del Governo, con la Presidente Giorgia Meloni che ha frenato le “corse in avanti” e un approccio puramente “proibizionista”.

Il nodo tecnico e il paradosso legale del GDPR

Ciò che rende il caso italiano particolarmente complesso e avanzato non è solo il dibattito politico, ma la convergenza di due fattori cruciali spesso trascurati.

In primo luogo, l’infrastruttura tecnica. L’Italia, a differenza di molti altri Paesi, sta già costruendo attivamente un sistema nazionale di verifica dell’età.

La Delibera 96/25/CONS dell’AGCOM, pur essendo attualmente focalizzata sui siti per adulti, ha creato il quadro tecnico e normativo (basato su SPID, CIE e intermediari terzi) che rende l’estensione ai social media tecnicamente molto più fattibile che altrove. L’infrastruttura, di fatto, è già in fase di implementazione.

In secondo luogo, l’ostacolo legale. L’ostacolo più significativo al DDL S. 1136 non è politico, ma normativo. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha sollevato un’obiezione fondamentale: il disegno di legge, imponendo un divieto assoluto sotto i 15 anni, rischia di violare l’Articolo 8 del GDPR. Il regolamento europeo, infatti, non prevede un divieto, ma si basa esplicitamente sul consenso genitoriale per il trattamento dei dati dei minori.

La prospettiva futura per l’Italia non sarà probabilmente un divieto secco, legalmente problematico e politicamente divisivo. La traiettoria più probabile è una “via italiana” ibrida: un sistema di consenso genitoriale (conforme al GDPR) reso però tecnicamente possibile e obbligatorio a livello nazionale attraverso l’infrastruttura di verifica dell’età (conforme ad AGCOM) già in fase di costruzione.

Una soluzione che media tra la spinta protettiva del Parlamento, la cautela del Governo e gli stringenti vincoli legali europei.