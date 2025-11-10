Mega Sconti Singles Day da Geekmall: ultimo giorno di offerte, fino a 300€ in meno!

Di
Gabriele Cascone
-
Crediti: Geekmall

La giornata dell’11 novembre rappresenta il culmine della promozione Mega Sconti Singles Day lanciata da Geekmall e non è per l’occasione le offerte si fanno più intense. Bici e monopattini elettrici, macchine del caffè, Power Station e vacuum cleaner: c’è solo l’imbarazzo della scelta ma manca poco al termine dell’iniziativa!

I Mega Sconti Singles Day di Geekmall stanno per terminare: approfitta delle ultime occasioni

Crediti: Geekmall

Queste sono le ultime ore dei saldi di Geekmall per il Singles Day 11.11: la promo si concluderà alle 23:59 dell’11 novembre, al termine della festa dei single. Restano una manciata di ore e un giorno interno, un tempo più che sufficiente per spulciare la pagina dell’iniziativa Mega Sconti Singles Day e scoprire le ultime offerte!

Come anticipato anche in apertura ci sono varie categorie di prodotti in sconto, con un risparmio che supera i 300€ per alcuni articoli. Inoltre è possibile far scendere ulteriormente il prezzo finale grazie ai coupon dedicati all’evento:

  • Coupon 10DBLVN80 – 10€ di sconto per ordini superiori agli 80€
  • Coupon 15DBLVN200 – 15€ di sconto per ordini superiori ai 200€
  • Coupon 20DBLVN300 – 20€ di sconto per ordini superiori ai 300€
  • Coupon 30DBLVN500 – 30€ di sconto per ordini superiori ai 500€
  • Coupon 50DBLVN700 – 50€ di sconto per ordini superiori ai 700€

Se stai cercando un nuovo aspirapolvere senza fili le soluzioni Proscenic fanno gola mentre per le Power Station ci sono modelli FOSSiBOT premium ed altri più accessibili. Le macchine del caffè HiBREW sono sempre una garanzia quando si parla di qualità e portano l’esperienza del bar a casa tua; imperdibili anche le bici elettriche Eleglide, alleate preziose per gli spostamenti all’insegna del risparmio e della mobilità green!

Di seguito la nostra selezione di offerte, rigorosamente con spedizione rapida (e gratuita) direttamente dai magazzini europei di Geekmall. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

http://FOSSiBOT%20F3600%20Pro%20|%20Geekmall

FOSSiBOT F3600 Pro | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

 More Less
1.339€
50DBLVN700
http://HiBREW%20G5%20|%20Geekmall

HiBREW G5 | Geekmall

Spedizione dall'ITALIA Gratis

 More Less
115€
Q51FVH4C
http://FOSSiBOT%20F2400%20|%20Geekmall

FOSSiBOT F2400 | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

 More Less
639€
30DBLVN500
http://HiBREW%20H10A%20|%20Geekmall

HiBREW H10A | Geekmall

Spedizione dall'ITALIA Gratis

 More Less
160€
P8H6TKRL
http://Proscenic P15%20|%20Geekmall

Proscenic P15 | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

 More Less
109€
10DBLVN80
Scade il: 14-11-2025
http://Eleglide%20C2%20|%20Geekmall

Eleglide C2 | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

 More Less
759€
PBM9VR4I
http://Proscenic F10 Pro%20|%20Geekmall

Proscenic F10 Pro | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

 More Less
121€
10DBLVN80
http://Akluer 480L-A%20|%20Geekmall

Akluer 480L-A | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

 More Less
119€
XMS7S2S7

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.