Black Friday 2025: tre offerte da cogliere al volo, per una casa sempre pulita e impeccabile

Siamo tutti un po’ allergici alle faccende domestiche più noiose ma per fortuna c’è una soluzione che arriva direttamente dal mondo tech. Le offerte limitate del Black Friday sono il momento perfetto per fare acquisti a prezzi top: perché non approfittare di queste occasioni per risolvere una volta per tutte il problema della cura dei pavimenti?

Abbiamo selezionato per voi tre dispositivi dedicati alle pulizie intelligenti, tutti caratterizzati da un eccellente rapporto qualità/prezzo e in grado di affrontare le sfide più complesse come lo sporco che si accumula negli angoli più difficili e la manutenzione quotidiana. In tutti i casi si tratta di prodotti in sconto su Amazon, con i vantaggi della spedizione Prime e un risparmio che arriva fino al 43% di sconto!

Le offerte Black Friday dedicate alle pulizie tech: ecco tre soluzioni imperdibili su Amazon, si parte da soli 99€

Crediti: Amazon

La scelta più conveniente è senza dubbio la lavapavimenti Wet & Dry W15, in offerta a 129,9€ con uno sconto del 43% sul prezzo di listino. Dimenticate secchio e straccio bagnato: questo dispositivo combina le capacità di un aspirapolvere con il lavaggio delle superfici, una soluzione 2 in 1 ideale per rimuovere facilmente polvere, briciole, liquidi, peli di animali e macchie fastidiose, con una potenza di aspirazione di ben 16.000 PA.

L’autonomia si spinge fino a 45 minuti con una singola carica mentre il serbatoio dell’acqua pulita da 900 ml permette di coprire un’ampia superficie senza necessità di riempire più volte il contenitore. La spazzola del modello W15 è stata disegnata appositamente per raggiungere angoli e bordi con efficienza.

Il display LED rende visibili in modo chiaro tutti i dettagli della sessione di pulizia mentre la base con sistema di auto-pulizia consente di avere la lavapavimenti sempre pronta all’uso.

Il robot aspirapolvere R11 è il tuo alleato intelligente: il prezzo scende a 169,9€ per il periodo promozionale del Black Friday, sempre con spedizione Prime. In questo caso cambiamo genere con un modello più autonomo, adatto agli utenti in cerca di un robottino a cui affidare completamente la cura dei pavimenti.

Il dispositivo offre una potenza di aspirazione di 20.000 PA ed è in grado di spostarsi con precisione e di mappare in tempo reale l’ambiente grazie al sistema di navigazione LiDAR. La spazzola laterale antigroviglio gli permette di raggiungere gli angoli in modo efficace, per una pulizia profonda in ogni punto della casa.

Si tratta di un alleato intelligente, in grado di rilevare automaticamente la presenza di tappeti e di passare alla modalità aspirazione – per evitare di bagnare i tessuti. È compatibile con Amazon Alexa e Google Home, funziona a basso livello di rumore (fino a 55 dB) e monta una batteria a lunga durata da 3.200 mAh.

Infine è presente una pratica base per la ricarica e lo svuotamento: la stazione ospita un contenitore per lo sporco da 3,8 liti, per un’autonomia fino a 90 giorni.

La nostra panoramica si conclude con il robot aspirapolvere E2, il modello più economico della nostra guida all’acquisto. Il prezzo è di appena 99,9€: sicuramente un robottino budget ma non lasciatevi ingannare perché offre prestazioni di tutto rispetto.

Manca la base di svuotamento – la stazione è dedicata solo alla ricarica – ma offre una potenza di aspirazione fino a 6.000 PA, i comandi tramite app, il supporto ai comandi vocali tramite Google e Alexa ed arriva perfino con un pratico telecomando.

I sensori anticollisione e anticaduta gli consentono di navigare in tutta sicurezza mentre l’altezza di appena 7,5 cm lo rende un alleato compatto e agile, in grado di raggiungere punti difficili come sotto letti, divani e mobili bassi. L’autonomia di 150 minuti consente sessioni di pulizia che abbracciano tutta la casa, senza la necessità di pause per la ricarica.

Articolo sponsorizzato.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.