Tineco PURE ONE S70 è l’aspirapolvere del Black Friday: senza fili, si inclina a 180° e pulisce smart!

In questi giorni vi abbiamo mostrato più da vicino alcuni dei modelli di Tineco, in promozione per il Black Friday: abbiamo visto la sua lavapavimenti futuristica FLOOR ONE S9 Artist, mentre FLOOR ONE S7 Stretch Steam sfrutta il potere pulente del vapore; FLOOR One S7 Stretch Ultra è la soluzione zero fatica ad un prezzo particolarmente ghiotto.

Stavolta cambiamo tipologia di prodotto, pur restando nell’ambito delle pulizie tech. Infatti abbiamo parlato solo di lavapavimenti, ma sicuramente qualcuno di voi è interessato ad un aspirapolvere senza fili da comprare al Black Friday. In questo caso il nostro consiglio è Tineco PURE ONE S70: potente, affidabile ed accessibile, dotato di un design slim che lo rende l’ideale per pulizie senza sforzo.

Tineco PURE ONE S70 sfiora il 30% di sconto su Amazon, grazie alle offerte del Black Friday: per pulizie intelligenti e senza fatica

Crediti: Tineco

Il modello Tineco PURE ONE S70 combina potenza e praticità d’utilizzo: quest’ultimo aspetto a volta finisce in secondo piano in favore della forza bruta o di tecnologia all’avanguardia. L’aspirapolvere senza fili S70 offre prestazioni al top e tanta autonomia, insieme a caratteristiche intelligenti e ad un corpo snello e facile da manovrare.

Il dispositivo unisce la potenza di aspirazione da 200AW – in grado di rimuovere polvere e sporco fino all’ultimo granello – con le tecnologie DustSense e EdgeSense. I sensori integrati rilevano il livello di sporco e aumentano la potenza in base alla quantità di polvere individuata (DustSense).

Inoltre l’aspirapolvere intelligente rileva quando si avvicina ai bordi – come i battiscopa – e aumenta la potenza di aspirazione, in modo da catturare polvere e sporco in modo ancora più preciso (EdgeSense). La spazzola è dotata di una luce LED da 150° per illuminare un’area ampia e rivelare in modo chiaro le particelle di polvere.

Crediti: Tineco

A proposito della spazzola, questa è composta da setole a V per i tappeti e setole morbide per i pavimenti duri; inoltre il sistema anti-groviglio permette di evitare problemi con peli e capelli lunghi.

L’autonomia arriva fino a 65 minuti mentre utilizzando la spazzola 2 in 1 per fessure può spingersi fino a 95 minuti. Tineco PURE ONE S70 è dotato di un tubo pieghevole a 180°: questo vuol dire che può pulire facilmente sotto letti, divani e mobili, senza il bisogno che l’utente si abbassi.

La tecnologia Pure Cyclone separa efficacemente aria e polvere, per mantenere il filtro pulito più a lungo. Per lo svuotamento non sono presenti sacchetti e basta un semplice tocco dell’apposito tasto per aprire il vano della polvere, tutto in modo rapido e senza la necessità di sporcare le mani.

Prezzo e promozioni Black Friday

L’aspirapolvere senza fili Tineco PURE ONE S70 scende a 369€ in occasione del Black Friday, con uno sconto del 26% valido fino al 1° dicembre. Il dispositivo è acquistabile su Amazon con spedizione Prime, quindi con tutti i vantaggi del caso e la massima rapidità nella consegna.

Per un extra sconto del 5% basta riscattare il coupon “TINBF25IT“, valido solo per il periodo promozionale – ma può essere sfruttato per qualsiasi modello Tineco.

Se siete curiosi di saperne di più, nella pagina di Tineco su Amazon trovate tante offerte per il Black Friday, con prezzi per tutte le esigenze!

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

