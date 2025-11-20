Tineco FLOOR ONE S9 Artist scende al miglior prezzo dell’anno, per il Black Friday!

Di
Gabriele Cascone
-
offerte tineco black friday
Crediti: Tineco, Canva

La giornata del Black Friday cade il 28 novembre, ma le occasioni per risparmiare arrivano già da oggi. Tineco ha dato il via alle promo in occasione del celebre venerdì nero e tra i protagonisti delle offerte troviamo FLOOR One S9 Artist, la lavapavimenti dal design futuristico, funzionalità di punta e una manovrabilità eccezionale grazie al design inclinabile. Un vero gioiello, ora disponibile al miglior prezzo dell’anno su Amazon!

Tineco FLOOR ONE S9 Artist è la lavapavimenti del Black Friday: design futuristico, quasi a metà prezzo!

tineco floor one s9 artist
Crediti: Tineco

Con FLOOR ONE S9 Artist, Tineco ha unito stile e tecnologia per le pulizie trasformando una lavapavimenti di punta – con caratteristiche premium – in un vero e proprio elemento di design.

Il dispositivo è caratterizzato da un look unico che si sposa perfettamente con qualsiasi tipo di arredamento: per la prima volta la lavapavimenti si trasforma in un oggetto da esporre e non da riporre e celare alla vista dopo una sessione di pulizie.

La lavapavimenti è dotata di un design futuristico caratterizzato da un corpo sottile e uno strato IMD cristallino; la parte superiore ospita un pannello in grado di restituire giochi di luce mentre lo schermo integrato permette di consultare tutti i dettagli d’uso in modo facile e veloce.

tineco floor one s9 artist
Crediti: Tineco

Chiaramente Tineco FLOOR ONE S9 Artist non è solo stile ed eleganza, ma anche potenza e tecnologie di punta. La spazzola antigroviglio evita la formazione di accumuli di peli e capelli mentre l’aspirazione ad alta potenza lascia i pavimenti lindi e asciutti.

Il sistema di lavaggio è pensato per rimuovere in modo intelligente le tracce d’acqua mentre la tecnologia MHCBS garantisce una spazzola sempre pulita durante il funzionamento. Il sensore smart iLoop è una delle chicche di Tineco: rileva il grado di sporco dei pavimenti e regola automaticamente l’aspirazione e il flusso d’acqua, utilizzando una maggiore potenza nelle aree dov’è necessario.

Infine, la lavapavimenti è dotata di un design inclinabile a 180°: in questo modo è possibile raggiungere i punti più difficili – sotto letti, divani e mobili bassi – senza sforzo.

Prezzo e promozioni Black Friday

In occasione delle promozioni Tineco per il Black Friday, il modello FLOOR ONE S9 Artist scende a soli 499€: si tratta di un risparmio del 44% e il miglior prezzo dell’anno per la lavapavimenti futuristica del brand. Inoltre sono presenti tutti i vantaggi dell’acquisto su Amazon e la spedizione Prime, sempre sinonimo di qualità.

Segnaliamo che è possibile ricevere un extra sconto del 5%: basta inserire il codice “TINBF25IT” nell’apposito campo, prima di procedere con l’acquisto.

Le offerte del Back Friday targate Tineco sono iniziate: il periodo promozionale va dal 20 novembre fino al 1 dicembre, quindi approfittatene adesso in modo da non perdere l’occasione di mettere le mani su un prezioso alleato nelle pulizie.

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.