Zero fatica per le tue pulizie, con Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra: ora a 349€ per il Black Friday!

Siamo nel pieno della Settimana del Black Friday, l’evento di Amazon dedicato al venerdì nero: un momento nato come singola giornata di sconti si è ormai evoluto in un lungo periodo ricco di occasioni.

In questi giorni abbiamo dato un’occhiata alle migliori soluzioni Tineco per le pulizie tech: il modello FLOOR ONE S9 Artist è l’ideale per chi cerca prestazioni al top e un’eleganza dal tocco futuristico; FLOOR ONE S7 Stretch Steam sfrutta il potere del vapore per igienizzare i pavimenti.

Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra racchiude il meglio delle tecnologie anti-sforzo, per superfici sempre linde con una singola passata e un design che permette di raggiungere qualsiasi punto senza doversi cimentare in complicati esercizi di stretching!

Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra è la lavapavimenti zero fatica e zero stress, ora in sconto per il Black Friday

Crediti: Tineco

Il nome di questa lavapavimenti Tineco dice già tutto: FLOOR ONE S7 Stretch Ultra porta nella fascia media varie caratteristiche premium, ma la più importante è senza dubbio il design inclinabile a 180°. Questo vuol dire che il dispositivo può appiattirsi senza perdere acqua – grazie al doppio serbatoio realizzato appositamente per il design flat – in modo da raggiungere agilmente i punti complicati.

Parliamo degli spazi sotto letti, divani e mobili bassi: un vero incubo da pulire con le lavapavimenti classiche. In questo caso basta abbassarsi in modo natura e senza dover fare i salti mortali: FLOOR ONE S7 Stretch Ultra segue i tuoi movimenti in modo fluido, per una mobilità al top.

Come già sottolineato, questa non è la sola specifica premium: la lavapavimenti è dotata di una spazzola con design DualBlock Anti-Tangle: i raschietti a doppio strato impediscono la formazione di grovigli di peli e capelli, prevenendo fastidiose ostruzioni.

La tecnologia di lavaggio ultra-rapido si basa sulla rotazione ad alta velocità della spazzola a rullo, fino a 450 giri al minuto, con un flusso costante di acqua pulita ed un sistema di raschietti che elimina l’acqua sporca. Il risultato è una spazzola sempre linda durante le operazioni di pulizia, in combinazione con un’elevata potenza di aspirazione – per sciogliere le macchie ostinate in una sola passata ed eliminare sporco umido e secco.

Crediti: Tineco

Il serbatoio dell’acqua pulita è posizionato sopra la spazzola e non si tratta di un dettaglio irrilevante ma di una scelta strategica. Questo design aumenta la pressione sul pavimento con una forza pari a 20 N, per un doppio vantaggio: l’utente si ritrova ad impugnare e manovrare un dispositivo più leggero e – contemporaneamente – la pressione maggiore migliora lo strofinamento delle superfici.

Per concludere, FLOOR ONE S7 Stretch Ultra è accompagnata da una base di ricarica con funzione di auto-pulizia: basta posizionare la lavapavimenti ed arrivare la pulizia con acqua calda a 85°C per sciogliere lo sporco presente sia nel tubo che nella spazzola. Infine l’operazione di concludere con l’asciugatura ad aria calda a 85°C; in questo modo si evita la formazione di muffe e di cattivi odori dovuta al ristagno di acqua.

Prezzo e promozioni per il Black Friday

Il modello Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra ti permette di entrare nel mondo delle pulizie tech spendendo solo 349€: grazie alla promo dedicata al Black Friday, la lavapavimenti è acquistabile con uno sconto di quasi il 40% sul prezzo di listino – fino al 1° dicembre, su Amazon e con tutti i vantaggi della spedizione Prime.

Inoltre c’è spazio anche per un extra sconto del 5%: basta riscattare il codice

“TINBF25IT“, valido per tutta la durata dell’evento sui prodotti Tineco. Ti segnaliamo che la offerte del brand continuano con numerose altre occasioni: le trovi nello store Tineco su Amazon! L’iniziativa termina il 1° dicembre, con l’arrivo del Cyber Monday.

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.