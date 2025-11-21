Per il Black Friday scegli la pulizia profonda col vapore, con Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam!

Dopo aver visto il modello FLOOR ONE S9 Artist e il suo design futuristico, torniamo con una nuova occasione dedicata alle pulizie tech. Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam combina due esigenze in un unico prodotto premium, per la gioia di chi cerca il massimo per la cura dei pavimenti.

La lavapavimenti è l’ideale per gli utenti che pretendono una pulizia profonda, grazie all’utilizzo del vapore. Inoltre il suo corpo inclinabile la rendono una preziosa alleata per evitare movimenti faticosi e – al contempo – raggiungere i punti più difficili in un attimo!

Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam è la lavapavimenti per l’igiene profonda: pulizia con il vapore, design inclinabile e tanto altro

Crediti: Tineco

I due aspetti principali di Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam riguardano quindi il sistema di pulizia e le scelte di design. Per prima cosa la lavapavimenti è progettata per eliminare efficacemente le macchie ostinate, grazie alla tecnologia HyperSteam: il dispositivo utilizza il vapore a 160°C per sciogliere lo sporco, rimuovere l’unto e iginenizzare a fondo le superfici.

Olio, sporco secco o appiccicoso: nulla a scampo grazie al suo potente getto ad alta temperatura, che non scende mai sotto i 99°C. È l’ideale per le famiglie con bambini e animali domestici, in modo da lasciare i pavimenti lindi ma sopratutto igienizzati e sicuri.

L’elevata capacità di pulizia del vapore è accompagnata da una potenza di aspirazione di 22.000 PA, per non lasciare tracce ad ogni passata. La spazzola è realizzata con un design ottimizzato su tre lati, in modo da raggiungere agilmente i punti stretti e i battiscopa. Il sistema DualBlock garantisce l’assenza di grovigli di peli e capelli.

Crediti: Tineco

C’è poi un aspetto del design molto importante: Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam si inclina fino a 180°, in modo da offrire una manovrabilità facile e comoda, raggiungendo anche i punti più difficili come sotto letti, divani e mobili.

La lavapavimenti è pensata per lasciare l’utente libero da qualsiasi incombenza: basta posizionarla sulla sua base di ricarica per avviare l’autopulizia con acqua calda, che scioglie i residui all’interno del tubo. Infine è presente anche l’asciugatura tramite rotazione bidirezionale ad alta velocità, per mantenere la spazzola sempre asciutta ed evitare la formazione di cattivi odori.

Prezzo e promozioni Black Friday

FLOOR ONE S7 Stretch Steam scende a 539€ in occasione della Settimana del Black Friday di Amazon, con un risparmio del 23% sul prezzo di listino. Inoltre, per tutto il periodo promozionale – fino al 1° dicembre – è possibile ricevere un extra sconto del 5% riscattando il coupon “TINBF25IT“. Chiaramente il prodotto beneficia della spedizione Prime, con tutti i vantaggi del caso e la massima celerità nella consegna.

Date un’occhiata anche al resto delle offerte di Tineco per il Black Friday: c’è un vasto assortimento di soluzioni tech per le pulizie, con prezzi per tutte le esigenze.

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.