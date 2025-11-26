Prenditi cura dei tuoi tappeti, con Tineco CARPET ONE Cruiser: quasi al 30% in meno per il Black Friday!

Le offerte dedicate al Black Friday rappresentano spesso le migliori occasioni dell’anno per risparmiare: vale per lavapavimenti e aspirapolvere senza fili, ma anche per altre soluzioni che potremmo definire “di nicchia”. Come nel caso di Tineco CARPET ONE Cruiser, dispositivo pensato appositamente per la cura dei tappeti: grazie alle sua tecnologie avanzate e alla potenza di aspirazione al top, rimuove sporco e umidità in un lampo, lasciando i tuoi tappeti splendenti – ma soprattutto igienizzati!

Tineco CARPET ONE Cruiser è la lavatappeti da comprare al Black Friday: approfitta della promo su Amazon e risparmia

Crediti: Tineco

La lavatappeti Tineco CARPET ONE Cruiser mette le tecnologie del brand al servizio della cura di tappeti e moquette. Spesso gli aspirapolvere hanno modalità pensate appositamente per le superfici morbide; tuttavia utilizzare un dispositivo apposito permette di avere una maggiore cura.

Nel caso della soluzione targata Tineco, è proprio come passare l’aspirapolvere: il funzionamento è semplice e veloce ma CARPET ONE non si limita ad aspirare ma lava e asciuga i tappeti facilmente. La tecnologia SmoothPower a tre livelli e il serbatoio dell’acqua Space Adapt riducono al minimo la fatica durante l’utilizzo.

La prima è basata su sensori integrati che rilevano il movimento, per una spinta e una trazione senza sforzo; la velocità può essere regolata su tre livelli, in modo da adattarsi al tipo di tappeto.

I serbatoi dell’acqua sono stati riposizionati in modo da alleggerire il manico e da ottenere un doppio vantaggio da un lato il dispositivo risulta più leggero e facile da manovrare, dall’altro aumenta la pressione sulla spazzola per una maggiore capacità di pulizia.

Crediti: Tineco

CARPET ONE Cruiser ha una potenza di aspirazione di 130W con una spazzola rotante da 3.000 giri al minuto e con design V Force: il tutto si traduce in una pulizia sempre profonda, anche alle prese con peli e capelli.

Inoltre Tineco ha aggiunto il suo sensore smart iLoop, per un tocco di intelligenza: l’aspirazione e il flusso dell’acqua vengono regolati automaticamente in base al livello di sporco delle superfici, in modo da evitare gli sprechi. Le sessioni di pulizia si concludono con l’asciugatura rapida con aria calda a 75°C.

E per non farsi mancare proprio niente, la lavatappeti arriva con una base per l’autopulizia con tanto di asciugatura con aria calda, per un’esperienza che riduce al minimo la manutenzione e l’intervento dell’utente.

Prezzo e offerte per il Black Friday

In occasione del Black Friday, Tineco CARPET ONE Cruiser è in promozione a 499€ fino al 1 dicembre, con un risparmio del 29% sul prezzo di listino. Come per gli altri prodotti del brand che abbiamo visto finora, l’offerta è su Amazon con tanto di spedizione Prime – che è sempre sinonimo di celerità, efficienza e sicurezza.

Non dimenticate di riscattare il codice “TINBF25IT” per ottenere uno sconto del 5% al checkout! Il coupon è valido per tutto il periodo promozionale e può essere utilizzato su tutti i prodotti del brand. A proposito delle offerte Tineco, date un’occhiata agli articoli in sconto, in modo da non perdere nessuna occasione!

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.