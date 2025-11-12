Tianma presenta un display con NFC incorporato: sarà la rivoluzione degli smartphone?

L’innovazione nel settore della tecnologia mobile spesso si concentra sul miglioramento delle prestazioni o della qualità fotografica, ma c’è un aspetto che non va preso alla leggera e che riguarda tutti i modelli indistintamente, ossia il display.

Tianma – produttore cinese di cui abbiamo parlato in varie occasioni in relazione a brand come Xiaomi, OPPO e OnePlus – ha recentemente annunciato una svolta tecnologica significativa presentando il primo display al mondo dotato di funzionalità NFC integrata.

Si tratta di una novità rivoluzionaria che combina i moduli touch e NFC in un unico strato, un passo cruciale verso la progettazione di dispositivi più efficienti e compatti.

Nel futuro di Xiaomi, OPPO e OnePlus ci sono display con NFC integrato, grazie a Tianma

Crediti: Tianma

Tradizionalmente, i moduli touch e NFC sono elementi separati, ma Tianma è riuscita a fonderli in un unico pannello. Questa integrazione è resa possibile da una struttura a bobina a livello di pixel, che impiega circuiti di pilotaggio condivisi e materiali a bassa resistenza.

Il display utilizza inoltre sofisticati algoritmi per assicurare che le operazioni touch e NFC possano essere eseguite simultaneamente senza subire interruzioni. Questo design facilita il multitasking, permettendo agli utenti di continuare a utilizzare il dispositivo mentre sono in corso azioni basate su NFC, come pagamenti o autenticazioni.

Il vantaggio più pratico e innovativo per l’utente è la sensibilità di contatto che questa tecnologia offre. Il pannello da 4,6″ svelato da Tianma è in grado di comunicare NFC a una distanza di rilevamento che arriva fino a 3 centimetri, permettendo alle persone di interagire con un sistema NFC senza la necessità di un contatto fisico diretto.

Il design integrato, inoltre, consente ai produttori di ottenere prodotti più sottili e leggeri, ottimizzando lo spazio interno grazie al fatto che lo schermo stesso funge da area di rilevamento NFC.

La svolta per il mondo mobile e la domotica

Crediti: Tianma

Le potenziali applicazioni di questa tecnologia vanno oltre il solo ambiente mobile e potrebbe rappresentare il futuro di smartphone, tablet ed elettrodomestici intelligenti, ma anche di tantissimi altri settori.

Inoltre questa tecnologia si allinea perfettamente con il vasto ecosistema HyperConnect di Xiaomi. Tianma è stato già un fornitore di display per vari prodotti della compagnia cinese; lo stesso vale anche per OPPO e OnePlus.

A questo punto non stupirebbe vedere questa novità tecnologia a bordo di Xiaomi 18 o Redmi K90 Ultra anche se per il momento è solo un’ipotesi. Xiaomi è specializzata anche nella domotica con prodotti come le serrature smart, pannelli di controllo e altro ancora: tutti dispositivi che potrebbero beneficiare del nuovo display con NFC integrato di Tianma.