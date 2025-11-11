Occasione TCL a 135€: smart TV 4K da 43″ prezzo stracciato | Singles Day AliExpress

Le offerte di AliExpress per il Singles Day continuano senza sosta e dopo smartphone, tablet e console, ora tocca allo smart TV da comprare subito. Il modello TCL da 43″ della serie P61B scende ad un prezzo irrisorio: meno di 140€ per mettere le mani su un televisore con Google TV, risoluzione 4K, HDR e uno stile elegantissimo.
Questo smart TV 4K di TCL è il televisore da comprare al Singles Day 11.11: il prezzo è imbattibile
Il televisore TCL P61B da 43″ costa solo 135€ grazie al doppio risparmio di AliExpress: il codice “SDGIZDEAL20” dà diritto ad uno sconto di 20€ a cui bisogna sottrarre anche un piccolo extra di 18€ pagando con PayPal. In questo modo il prezzo finale sarà quello indicato, con spedizione gratis direttamente dall’Europa.
Tuttavia non pensateci troppo dato che la promo di PayPal durerà solo per oggi, 11 novembre. Quindi questo è l’unico momento in cui potrete pagare solo 135€ per un TV 4K da 43″ con Google! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.
