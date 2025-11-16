Spotify presenta i segnalibri AI, una piccola rivoluzione per gli amanti degli audiolibri

Uno dei problemi più comuni per gli ascoltatori di audiolibri è la difficoltà di riprendere una storia dopo una pausa prolungata – magari a causa di una settimana impegnativa – o semplicemente la necessità di rinfrescare la memoria prima di immergersi nuovamente nella narrazione.
La risposta di Spotify è l’introduzione di una nuova funzionalità: gli Audiobook Recaps, attualmente in beta su iOS. Si tratta di brevi riassunti audio, personalizzati in base al punto di ascolto più recente, progettati per aiutare gli ascoltatori a rientrare nelle storie che avevano interrotto.
Come funzionano i riassunti AI di Spotify: la novità per ora in beta su iOS
Gli Audiobook Recaps sono pensati come uno strumento essenziale per gli ascoltatori e funzionando in modo molto simile all’introduzione “Nelle puntate precedenti” che si trova nelle serie TV. I riassunti coprono esclusivamente la porzione del libro che l’utente ha già ascoltato in modo da rientrare nella storia, senza la necessità di riascoltare interi capitoli.
Sviluppati in collaborazione con i partner editoriali, i riassunti AI di Spotify sono estremamente pratici: quando l’utente torna a una storia, è sufficiente toccare il pulsante Recap che appare nella parte superiore della pagina dell’audiolibro per ascoltare un riassunto personalizzato di quanto accaduto fino a quel momento.
Per accedere al primo Recap, l’utente deve aver ascoltato i primi 15-20 minuti del libro. Successivamente, i riassunti vengono aggiornati regolarmente per adattarsi al progresso di lettura, permettendo all’utente di riprendere senza incappare in spoiler o riassunti completi del libro.
I riassunti utilizzano la tecnologia AI per aiutare l’utente a recuperare il filo del discorso ma Spotify ha chiarito che la piattaforma non utilizza il contenuto degli audiolibri per scopi di addestramento LLM o per la generazione vocale. I Recaps, quindi, non replicano la narrazione originale né sostituiscono l’audiolibro in alcun modo.
Nel momento in cui scriviamo, la funzione è in fase beta su dispositivi iOS per una selezione limitata di titoli in lingua inglese ed arriverà prossimamente per gli utenti premium.