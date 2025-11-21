PS5 Slim è il regalo perfetto da mettere sotto l’albero, ora a 335€ su AliExpress!

Il regalo perfetto non esist… in realtà esiste eccome ed arriva direttamente da Mamma Sony. PlayStation 5 Slim è da prendere al volo a questo prezzo e diventa un dono imprescindibile da mettere sotto l’albero di Natale, grazie alle offerte di AliExpress per il Black Friday!

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

PS5 Slim a 335€ su AliExpress: nuova offerta imperdibile con Coupon e spedizione gratis

Crediti: Sony

Il prezzo di PS5 Slim scende sotto i 350€ e diventa letteralmente imperdibile: basta riscattare il codice sconto “BFIT65” e potrete mettere le mani sulla console di casa Sony a soli 335€. Si tratta di una cifra particolarmente appetibile e non manca la spedizione gratuita. Segnaliamo che la console è in versione EU, quindi tutto regolare per noi utenti italiani.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

L’offerta vi tenta ma proprio non potete fare a meno di Amazon? Niente paura perché anche in questo caso ci sono un paio di occasioni top: PlayStation 5 digitale scende a 349€, anche nella versione in bundle con EA SPORTS FC 26; c’è anche il modello con disco, a 449€.

Prestazioni al top, in formato compatto

PlayStation 5 Slim è l’evoluzione del design della console di nona generazione di Sony, pensata per offrire le stesse prestazioni in un formato più compatto e leggero. Questa revisione mantiene il fulcro tecnologico della PS5 originale: l’SSD ultra-veloce che elimina i caricamenti e la GPU con supporto al Ray Tracing per una grafica iper-realistica in 4K.

La novità principale risiede nella sua flessibilità: include un’unità disco Ultra HD Blu-ray rimovibile, che può essere acquistato come accessorio a parte.

Conserva tutte le funzionalità chiave, come il controller DualSense con feedback aptico e l’audio Tempest 3D, garantendo un’esperienza di gioco pienamente immersiva con un ingombro ridotto.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.