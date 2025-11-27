Il nuovo sensore flagship di Sony ha 200MP e oltre 100dB di gamma dinamica

Dopo anni di dominio incontrastato da parte di Samsung nel segmento dell’altissima risoluzione, Sony scende in campo con il LYTIA-901, un sensore da 1/1,12 pollici destinato ad essere utilizzato sui top di gamma Android di prossima generazione.

Sony LYT-901 è ufficiale, quali sono le novità?

Crediti: Sony

Per diversi anni, il panorama della fotografia mobile ad altissima risoluzione è stato un monologo recitato quasi esclusivamente da Samsung. Il colosso coreano è stato, fino a oggi, l’unico produttore capace di ingegnerizzare e commercializzare sensori da 200 megapixel su larga scala.

Tuttavia, le indiscrezioni che circolavano da tempo hanno finalmente trovato conferma: Sony Semiconductor ha ufficialmente presentato il LYTIA-901, il primo sensore d’immagine per smartphone dell’azienda giapponese a raggiungere la soglia dei 200MP.

Questa mossa introduce una competizione diretta nel segmento premium che potrebbe portare a significativi passi avanti nella qualità dell’immagine già a partire dai dispositivi in arrivo nel 2026.

Specifiche tecniche e confronto con la concorrenza

Il cuore della proposta di Sony risiede nelle dimensioni fisiche del sensore, un fattore determinante per la qualità fotografica. Il LYTIA-901 vanta un formato ottico da 1/1,12 pollici con pixel individuali da 0,7 micron.

Un confronto diretto con l’attuale standard di mercato, il sensore Samsung ISOCELL HP2 utilizzato a bordo del Galaxy S25 Ultra, mostra che la controparte coreana si ferma a una dimensione di 1/1,3 pollici con pixel da 0,6 micron.

Sebbene sulla carta la differenza possa apparire marginale, nel mondo della micro-elettronica ottica ogni frazione di millimetro conta. Pixel più grandi significano una maggiore capacità di catturare la luce, traducendosi in immagini più pulite, con meno rumore digitale in condizioni di scarsa illuminazione e una resa superiore quando si scatta alla massima risoluzione.

Zoom in-sensor e ovviamente tanta IA

Sony non si è limitata ad aumentare la conta dei pixel. Il LYTIA-901 integra una serie di tecnologie proprietarie pensate per la versatilità di scatto.

L’Autofocus “All-pixel” garantisce una messa a fuoco rapida e precisa su tutta l’area del fotogramma. Con lo Zoom In-sensor, sruttando l’enorme risoluzione, il sensore permette un ingrandimento digitale senza perdita di qualità apparente fino a 4x.

In modalità standard, il sensore combina i dati di 16 pixel adiacenti in uno solo (pixel binning 16-in-1), producendo scatti da 12,5MP estremamente luminosi e dettagliati. Algoritmi di apprendimento automatico migliorano i dettagli durante l’uso dello zoom, ricostruendo le informazioni perse.

La vera rivoluzione nella gamma dinamica

L’aspetto forse più innovativo del LYTIA-901 riguarda la gestione della gamma dinamica (HDR). Il sensore supporta la tecnologia Dual Conversion Gain-HDR (DCG-HDR), che migliora la gamma dinamica in un singolo fotogramma, affiancata dalla nuova tecnologia Hybrid Frame-HDR (HF-HDR).

Secondo quanto dichiarato da Sony, l’HF-HDR combina efficacemente esposizioni multiple brevi con i dati ottenuti dal DCG. Il risultato è una prestazione dichiarata di oltre 100 dB di gamma dinamica.

Crediti: Sony Semiconductor Crediti: Sony Semiconductor

Questo valore, decisamente superiore alle tecnologie HDR convenzionali, promette di gestire scene ad alto contrasto (come un soggetto in ombra con un cielo molto luminoso alle spalle) con una naturalezza e un recupero delle informazioni nelle luci e nelle ombre mai visti prima su mobile.

Disponibilità e primi dispositivi

Sony Semiconductor ha confermato che il LYTIA-901 è già in fase di produzione di massa e le spedizioni ai clienti sono iniziate. Sebbene non vi siano ancora annunci ufficiali da parte dei produttori di smartphone, possiamo puntare i riflettori su due potenziali candidati per il debutto: OPPO Find X9 Ultra e vivo X300 Ultra.

È probabile che questo sensore venga impiegato come fotocamera principale, anche se resta da chiarire se la sua architettura possa essere adattata anche per moduli teleobiettivo in futuro.

Quello che è certo è che il 2026 si prospetta come un anno estremamente interessante per la fotografia mobile, con Sony pronta a sfidare lo status quo e a spingere l’asticella della qualità ancora più in alto.