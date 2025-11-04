Snapdragon 8 Elite Gen 6 arriverà in due versioni, cambiano anche RAM e GPU

Seguendo l’esempio tracciato da Apple con l’introduzione dell’A17 Pro, riservato esclusivamente ai modelli di punta iPhone 15 Pro e Pro Max, anche Qualcomm sembra intenzionata ad adottare una strategia di differenziazione simile per il suo futuro processore di punta.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’attesissimo Snapdragon 8 Elite Gen 6 non sarà un processore unico, ma arriverà sul mercato in due varianti distinte: una versione “standard” e una “Pro”, quest’ultima destinata a equipaggiare solo i dispositivi più costosi.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 è anche “Pro”

Crediti: Qualcomm

La mossa di Qualcomm, se confermata, mira a segmentare ulteriormente l’offerta premium, permettendo ai produttori di smartphone Android di differenziare i propri modelli “Ultra” o “Pro” non solo per fotocamere o display, ma anche per il “cervello” del dispositivo.

Le differenze chiave tra le due versioni del Gen 6, secondo quanto trapelato, risiederanno in componenti hardware cruciali. La variante “Pro” godrà di supporto esclusivo per le memorie RAM di nuova generazione LPDDR6, promettendo velocità di trasferimento dati ed efficienza energetica superiori. Al contrario, il modello standard potrebbe essere limitato all’attuale (e comunque performante) standard LPDDR5X.

Oltre alla RAM, si parla di “specifiche GPU variabili“. Questo suggerisce che la versione Pro sarà dotata di un processore grafico più potente – forse con un numero maggiore di core o frequenze operative più elevate – mentre la versione standard potrebbe adottare la stessa GPU ma in versione depotenziata per gestire costi e consumi.

A lanciare l’indiscrezione è il noto leaker Digital Chat Station, una fonte solitamente attendibile che opera sul social network cinese Weibo. Le sue rivelazioni non si fermano alla doppia versione. Il leaker ribadisce che l’intera famiglia Snapdragon 8 Elite Gen 6 sarà prodotta in massa sfruttando l’avanzato processo produttivo N2P di TSMC. Si tratta di una versione migliorata e ottimizzata del nodo a 2 nanometri (N2) della fonderia taiwanese.

Questa scelta, che si allinea a quanto riportato anche da media internazionali, indica la volontà di Qualcomm (e della rivale MediaTek) di non restare indietro rispetto ad Apple, puntando direttamente alla litografia più avanzata disponibile. La produzione di massa su questo nodo è prevista per la seconda metà del 2026, indicando che i dispositivi equipaggiati con questo chip arriveranno presumibilmente tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Cambierà anche l’architettura della CPU

Dal punto di vista architetturale, il Gen 6 segnerà il debutto della terza generazione dell’architettura CPU Oryon di Qualcomm. Entrambe le versioni (standard e Pro) dovrebbero condividere un nuovo cluster di core “2 + 3 + 3”. Questa configurazione si discosta nettamente da quella “2 + 6” adottata dallo Snapdragon 8 Elite e dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Sebbene i dettagli non siano noti, è probabile che i primi due core siano ad altissime prestazioni, mentre i restanti sei siano divisi tra core performance e core ad alta efficienza, forse con gli ultimi tre dedicati esclusivamente a compiti a bassissimo consumo energetico per preservare l’autonomia.

Digital Chat Station aggiunge un dettaglio intrigante: nelle slide di presentazione a cui avrebbe avuto accesso, le specifiche prestazionali della versione “Pro” apparivano “impressionanti“.

Nonostante l’entusiasmo, è fondamentale usare la massima cautela. Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 è stato presentato solo alla fine di settembre di quest’anno. L’orizzonte temporale per il Gen 6 è ancora lontano.

Queste informazioni, per quanto affascinanti, rappresentano una primissima anticipazione di una strategia che, se confermata, cambierà significativamente le dinamiche e i listini prezzi del mercato Android di fascia premium.