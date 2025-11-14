Smartphone e tablet in arrivo dal brand che non ti aspetti

Philips, un nome storico nell’elettronica globale, è pronto a rientrare nell’arena mobile.

Tuttavia, non si tratta di un’iniziativa diretta del colosso olandese, ma di una strategia di licensing mirata, simile a quanto già visto con marchi come Acer e Alcatel.

Smartphone e tablet a marchio Philips in arrivo

Crediti: GSMArena

Il palcoscenico di questo rilancio sarà l’India, dove l’azienda locale Zenotel ha acquisito i diritti per produrre e commercializzare dispositivi mobili – inclusi smartphone, tablet, smartwatch e laptop – sotto il celebre marchio Philips. Dopo settimane di indiscrezioni e teaser, ora emergono i primi dettagli concreti su uno dei prodotti di questa nuova offerta.

Philips Pad Air sarà il primo della lista

Secondo quanto rivelato dal noto tipster @passionategeekz sulla piattaforma X (precedentemente Twitter), il primo dispositivo a vedere la luce sarà un tablet denominato Philips Pad Air. Il lancio è previsto per il primo trimestre del 2026, ovvero entro la fine di marzo del prossimo anno.

Le specifiche tecniche trapelate delineano un dispositivo pensato per la fascia bassa del mercato, ma con alcuni elementi di rilievo. Il cuore del Pad Air dovrebbe essere il chipset Unisoc T606, un processore octa-core non di ultima generazione ma adeguato per un utilizzo quotidiano. Ad affiancarlo ci saranno 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, una configurazione ormai standard per questa categoria.

Il vero punto di forza del tablet sembra risiedere nel comparto display. Le fonti indicano la presenza di un pannello con risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Questa combinazione promette un’esperienza visiva fluida e definita, ideale per la fruizione di contenuti multimediali e la navigazione web. A supporto dell’hardware, è prevista una capiente batteria da 7.000 mAh, che dovrebbe garantire una buona autonomia, con supporto alla ricarica a 18W.

Non solo tablet

L’offensiva di Zenotel non si fermerà ai tablet. Già alla fine del mese scorso, l’azienda aveva diffuso i primi teaser relativi a due nuovi smartphone. Sebbene i nomi commerciali non siano ancora noti, le immagini hanno rivelato un design con bordi piatti e angoli arrotondati, disponibile nelle colorazioni grigio scuro e grigio chiaro.

Interessante il design dei moduli fotografici. Un modello, presumibilmente di fascia più alta, adotterà una soluzione simile a quella vista sulla serie Galaxy S Ultra di Samsung: un modulo rettangolare verticale con cinque alloggiamenti circolari per tre sensori, un flash LED e una particolare luce LED ad anello. Il secondo modello presenterà invece un modulo sporgente, ospitante due sensori, la stessa luce LED ad anello e un sensore ausiliario.

Le indiscrezioni confermano che la strategia di Zenotel per il 2026 è ambiziosa e mira a creare un vero e proprio ecosistema a marchio Philips, che includerà anche smartwatch e laptop. Con l’avvicinarsi del 2026, è lecito attendersi l’avvio di una campagna di marketing più strutturata.