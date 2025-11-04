Singles Day 11.11: cos’è, come funziona e chi aderisce

Nel corso degli anni avrete sicuramente sentito parlare di Black Friday e Cyber Monday, senza contare un altro grande evento annuale, ovvero il Prime Day di Amazon (arrivato anche in versione autunnale). Se queste “celebrazioni” sono nate negli USA, lo stesso non si può dire per il Singles Day 11.11, ennesimo appuntamento con sconti ed offerte che ormai sta prendendo piede sempre di più anche alle nostre latitudini. Ideata nel lontano 1993, questa data è diventata un vero e proprio simbolo per il mercato digitale.

Infatti, stiamo parlando della più grande festività al mondo (in quanto a numeri) in fatto di shopping online. A tal proposito, in questo articolo vi spiegheremo cos’è il Singles Day 11.11, come funziona e quali store aderiscono all’iniziativa in arrivo nel corso del mese di novembre 2025.

Che cos’è e come funziona il Singles Day 11.11: tutto sulla festa dei single

Come recita il nome stesso, il Singles Day 11.11 (o Guanggun Jie) si tiene l’11 novembre di ogni anno. A differenza di San Valentino, l’obiettivo “morale” del Singles Day è quello di festeggiare i single, una fetta di popolazione che di certo abbonda (per molteplici motivi). Da qui la scelta della data, composta solo da numeri 1: basti pensare che in Asia vengono organizzate numerose feste vietate alle coppie, proprio in occasione di tale evento.

Ma quindi cos’è il Singles Day 11.11 e che cosa c’entra con… gli sconti? Come avvenuto per San Valentino, non c’è voluto molto prima che il tutto venisse sfruttato da colossi come JingDong, TaoBao ed Alibaba per proporre numerose offerte su prodotti di qualsiasi tipo. Insomma, una festa data da scopi molto diversi da quelli odierni si è trasformata in un’occasione di risparmio e come tale non può che attirare un numero straordinario di utenti in cerca della giusta offerta.

Come funziona il Singles Day 11.11: GizDeals viene in vostro aiuto con le migliori offerte

GizDeals è il gruppo Telegram in cui gli utenti possono interagire con il nostro staff per tutto ciò che riguarda gli acquisti dalla Cina. Iscrivendovi sarà possibile restare sempre aggiornati su tutte le novità in arrivo e soprattutto, accedere alle migliori offerte in tempo reale, anche per quanto riguarda quelle dedicate al Singles Day 11.11.

Inoltre potrete avere informazioni sui vostri acquisti e beneficiare di offerte dedicate esclusivamente ai membri del gruppo. Se tutto ciò non bastasse, sarà possibile richiedere un coupon specifico e lo staff provvederà ad inviarvelo non appena disponibile. Ovviamente non mancano i canali dedicati esclusivamente alle offerte: qua di seguito trovate i link per i principali canali e gruppi dedicati agli sconti!

N.B. – La nostra guida al Singles Day 11.11 contiene vari rimandi ai canali Telegram dedicati agli sconti oppure direttamente agli store interessati. Se non visualizzate correttamente i box presenti in questo articolo, provate a disattivare AdBlock!

Le nostre guide all’acquisto per il Singles Day 11.11

Prima di lasciarvi ai dettagli sui singoli store vi segnaliamo una serie di guide all’acquisto che potrebbero rivelarsi utili per orientarvi nel mare di prodotti che saranno proposti in offerta durante l’evento dell’11 novembre. Si tratta di una breve panoramica dedicata ai robottini e agli aspirapolvere senza fili; per gli amanti degli smartphone non mancano gli appositi consigli e lo stesso vale per i notebook (ovviamente, tutti in salsa China!).

Insomma, se volete creare la vostra personale “lista della spesa” con i prodotti che vi interessano e che potrebbero essere tra i protagonisti del Singles Day 11.11 2025, siete nel posto giusto! Di seguito trovate le varie guide con il rispettivo link.

Ma vediamo adesso quali sono gli store consigliati che dovrebbero aderire al Singles Day 11.11 con tantissime offerte e promozioni, disponibili nella giornata dell’11 novembre 2025. Inoltre, ogni store è accompagnato dal link al nostro canale Telegram. Prima di lasciarvi vi segnaliamo che spesso le iniziative dedicate alla festa dei single partono già nei giorni precedenti, quindi occhio e attivate le notifiche!

AliExpress

Visto che Alibaba è uno dei principali fautori del Singles Day 11.11, non può di certo mancare all’appello Aliexpress. La piattaforma di shopping si caratterizza da sempre per i suoi prezzi bassi e per le numerose promozioni e anche in questo caso non mancano una valanga di iniziative.

ALIEXPRESS SINGLES DAY 11.11 – in arrivo

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

GeekMall

Crediti: Geekmall

Come di consueto, anche GeekMall partecipa al Singles Day con sconti e offerte su una valanga di prodotti (per i quali il noto e-commerce offre spedizione gratuita in tempi molto rapidi).

GEEKMALL SINGLES DAY 11.11

MediaWorld

Ovviamente MediaWorld non poteva mancare all’appello e anche a questo giro lancerà un evento dedicato al Singles Day 2025. Sicuramente si tratterà di una promo ghiotta, con tantissimi prodotti in sconto, compresi dispositivi Samsung, Apple, Xiaomi e dei principali brand tecnologici!

MEDIAWORLD SINGLES DAY 11.11

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad eBay, Unieuro, MediaWorld ed altri store top!

Unieuro

Anche Unieuro è uno store che non si tira mai indietro, quando si tratta di feste dedicate agli sconti: non possiamo che aspettarci una bella promo No IVA tech, nel perfetto stile dello store.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad eBay, Unieuro, MediaWorld ed altri store top!

eBay

eBay è una delle piattaforme più importanti per gli acquisti online: lo scorso anno non ha lanciato un evento per l’11.11 ma ha comunque fatto il suo con varie promozioni.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad eBay, Unieuro, MediaWorld ed altri store top!

Amazon

Crediti: Canva

Lo scorso anno Amazon non ha lanciato un evento dedicato al Singles Day 11.11, ma ha comunque soddisfatto le aspettative con una promo all’ultimo minuto. Si tratta di un fatto comprensibile dato che i riflettori sono puntati sul Black Friday ed è probabile che anche a questo giro sarà così.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Tutte le offerte dei migliori brand

Come ogni anno, i principali brand cinesi e non partecipano al Singles Day 11.11 con sconti ed iniziative. Xiaomi, Samsung, Huawei, OPPO, Honor e tanti altri ancora: impossibile resistere al richiamo delle promozioni pensate per la festa dei single! Non appena ci saranno novità su ciascun marchio, provvederemo ad aggiornare questa sezione con i dettagli sull’iniziativa dedicata.

Ora che abbiamo una panoramica dei principali store e dei brand che che partecipano al Single Day 11.11 non ci resta che approfittare delle molteplici offerte disponibili per tutti: per quanto riguarda l’evento, il climax è ovviamente l’11 novembre 2025. Iscrivetevi ai nostri canali Telegram per non perdere nemmeno un’occasione per risparmiare!

