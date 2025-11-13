Il Singles Day di AliExpress continua: una settimana di sconti, fino a -80%!

Altro che giorno del Singles Day 11.11: lo store AliExpress ha trasformato la giornata dei single in un’intera settimana (anche qualcosina in più) con tantissime occasioni per risparmiare.
La promozione si estende oltre l’11 novembre, con la possibilità di mettere le mani su una valanga di prodotti tech con sconti anche fino all’80%. Inoltre per tutto il periodo promozionale è possibile riscattare i coupon dedicati e c’è anche un gradito ritorno, in un giorno specifico.
Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!
Singles Day 11.11: le promo di AliExpress continuano fino al 19 novembre
Le offerte per il Singles Day di AliExpress continuano fino al 19 novembre (ore 23:59): da un giorno dedicato agli sconti si passa quindi ad un’interno periodo promozionale, in netto anticipo rispetto al Black Friday. Diamo per scontato che Ali parteciperà anche alle iniziative per il venerdì nero, ma nel frattempo anche qui non si scherza!
Per l’11.11 troviamo sconti fino all’80% su elettronica, informatica, casa, abbigliamento e molto altro ancora. La spedizione è gratuita per migliaia di prodotti e non manca la possibilità di usufruire dei pagamenti sicuri con PayPal. A proposito di quest’ultimo la promo PayPal ritorna il 17 novembre: solo per un giorno basterà utilizzarlo come metodo di pagamento per ricevere uno sconto di 9€ o di 18€, a fronte di una spesa di almeno 80€ o 150€.
Qui trovi tutte le offerte di AliExpress dedicate al Singles Day, attive fino al 19 novembre! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.
Il risparmio continua con i coupon da riscattare, anche sui prodotti già scontati: i codici hanno un utilizzo limitato, quindi conviene utilizzarli senza pensarci troppo!
- Coupon “SDGIZDEAL3” – 3€ di sconto su una spesa minima di 15€
- Coupon “SDGIZDEAL5” – 5€ di sconto su una spesa minima di 29€
- Coupon “SDGIZDEAL12” – 12€ di sconto su una spesa minima di 69€
- Coupon “IT16” – 16€ di sconto su una spesa minima di 89€
- Coupon “SDGIZDEAL20” – 20€ di sconto su una spesa minima di 129€
- Coupon “SDGIZDEAL40” – 40€ di sconto su una spesa minima di 249€
- Coupon “SDGIZDEAL60” – 60€ di sconto su una spesa minima di 369€
- Coupon “SDGIZDEAL75” – 75€ di sconto su una spesa minima di 469€
- Coupon “SDGIZDEAL85” – 85€ di sconto su una spesa minima di 549€
Per concludere vi segnaliamo come seguire le migliori offerte in tempo reale: basta iscriversi al nostro canale Telegram AliExpress Italia by GizDeals! Condividiamo quotidianamente sconti e promo dello store, quindi la convenienza si estende anche oltre il periodo del Singles Day!
I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.