Ti serve una SIM iliad? Basta andare in edicola!

Iliad prosegue la sua strategia di espansione sul territorio italiano e lo fa scegliendo uno dei canali più tradizionali e capillari del Paese: l’edicola.

A partire dallo scorso 1° novembre 2025, l’operatore ha infatti ufficialmente avviato la distribuzione delle sue SIM Express in migliaia di edicole sparse su tutto il territorio nazionale.

Le SIM iliad arrivano in edicola

Crediti: iliad

Questa mossa strategica mira a rafforzare ulteriormente la presenza fisica dell’azienda, rendendo l’acquisto e l’attivazione delle offerte mobili ancora più semplice e immediato per i consumatori. Le edicole diventano così un nuovo punto di contatto “sotto casa”, affiancandosi agli oltre 3.000 punti Express già attivi in supermercati, ipermercati, librerie e negozi di elettronica.

Si tratta di una mossa significativo per iliad, che fin dal suo arrivo in Italia ha puntato su un modello distributivo ibrido, capace di unire la semplicità del digitale alla presenza fisica, dapprima con le iconiche Simbox e ora con una rete sempre più diversificata.

Come funziona l’acquisto in edicola

Il processo di acquisto della nuova SIM Express in edicola è pensato per essere rapido e accessibile a tutti, separando il momento dell’acquisto fisico da quello dell’attivazione digitale.

Il cliente interessato non deve far altro che recarsi presso un’edicola autorizzata e richiedere la SIM iliad direttamente in cassa, come se acquistasse un quotidiano o una rivista. Al momento del pagamento, verrà emesso uno scontrino contenente un PIN univoco.

Questo codice è la chiave per completare l’operazione: l’utente dovrà semplicemente collegarsi al sito ufficiale dell’operatore (www.iliad.it/attiva), inserire il PIN e seguire la procedura guidata di attivazione. In pochi minuti, sarà possibile scegliere l’offerta desiderata, inserire i propri dati e completare l’identificazione per attivare la nuova utenza.

A titolo di esempio, tra le offerte attualmente disponibili per chi attiva una nuova SIM (fino al 13 novembre), figurano opzioni 5G come la TOP 250 PLUS, che include 250 GB, minuti ed SMS illimitati in Italia e 25 GB per il roaming europeo a 9,99€ al mese. Per chi necessita di ancora più dati, è disponibile la TOP 300 PLUS, con 300 GB in 5G, minuti ed SMS illimitati e 30 GB in Europa a 11,99€ al mese.

Come da tradizione per l’operatore, tutte le offerte rimangono fedeli alla filosofia che ne ha decretato il successo: zero vincoli contrattuali, nessun costo nascosto e, soprattutto, un prezzo garantito “per sempre”.

Un ecosistema distributivo sempre più completo

L’ingresso nelle edicole non è un’iniziativa isolata, ma si inserisce in un piano di espansione ben definito che ha portato iliad a costruire un ecosistema distributivo multicanale e capillare, capace di rispondere alle diverse esigenze dei consumatori. La rete fisica dell’operatore, che supera ormai i 9.000 punti vendita totali, si articola su quattro diversi formati:

iliad Store: I negozi diretti (oltre 60) situati nelle principali città, dove il personale specializzato offre assistenza completa e servizi.

I negozi diretti (oltre 60) situati nelle principali città, dove il personale specializzato offre assistenza completa e servizi. iliad Corner: I corner (automatici o assistiti) presenti nei centri commerciali e nella grande distribuzione, famosi per le Simbox che permettono l’acquisto e l’attivazione in totale autonomia.

I corner (automatici o assistiti) presenti nei centri commerciali e nella grande distribuzione, famosi per le Simbox che permettono l’acquisto e l’attivazione in totale autonomia. iliad Space: Negozi di telefonia multimarca partner che, oltre all’attivazione, offrono servizi di assistenza e ricarica.

Negozi di telefonia multimarca partner che, oltre all’attivazione, offrono servizi di assistenza e ricarica. iliad Express: Il canale di vendita “proximity” che include supermercati, librerie e, da oggi, anche le edicole, dove la SIM è disponibile direttamente in cassa per un’attivazione successiva online.

Questa nuova apertura al canale delle edicole conferma la volontà di iliad di essere un operatore “vicino” nel vero senso della parola, rendendo l’accesso ai propri servizi una comodità quotidiana.