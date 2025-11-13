Torna il Black Friday di Amazon: ecco le date ufficiali, ma le offerte sono già iniziate!

Il Black Friday di Amazon sta per tornare: lo store ha annunciato le date del suo evento dedicato al venerdì nero e come da tradizione si tratta di un periodo promozionale che abbraccia buona parte del mese di novembre. Andiamo a scoprire tutti i dettagli ma nel frattempo vi anticipiamo che le offerte sono già attive!

Le date ufficiali vanno dal 20 novembre al 1 dicembre: i giorni salienti sono il 28 novembre, ossia il Black Friday vero e proprio, e l’ultimo dì – il Cyber Monday. Come al solito Amazon ha deciso di sovvertire le regole con una promozione a lungo termine: si tratta di oltre 10 giorni di sconti ma in realtà c’è il trucco.

Infatti le offerte per il Black Friday sono già disponibili per i prodotti di tutti i giorni, con una sfilza di occasioni per risparmiare fin da subito. Poi il 20 novembre si entra nel vivo con centinaia di migliaia di offerte in tutte le categorie, come casa, cucina, elettronica, giochi, moda e tanto altro ancora. Qui trovi la pagina dedicata agli sconti Black Friday di Amazon!

Questo è il vero periodo dei regali di Natale: si tratta del momento più importante dell’anno in termini di offerte, con i principali store che puntano svuotare i magazzini ben prima del periodo delle festività.

Per tutti i dettagli sul Black Friday 2025 – date, guide all’acquisto e promozioni – date un’occhiata a questo approfondimento. Per tutte le offerte in tempo reale vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram GizDeals – I migliori affari sul web: ogni giorno condividiamo le migliori occasioni e durante gli eventi come il Black Friday c’è una copertura capillare degli sconti disponibili!

